Im US-Repräsentantenhaus ist am Mittwoch erneut der Versuch gescheitert, ein neues Migrationsgesetz zu verabschieden. Nach einem Hardliner-Entwurf der Republikaner lehnte die Kammer auch einen Kompromiss ab, der den Demokraten das ein oder andere Zugeständnis machte. 301 Abgeordnete beider Parteien stimmten dagegen und nur 121 Republikaner dafür.



Viele Republikaner stimmten dagegen, weil sie fürchteten, besonders konservative Wähler zu verärgern, auf deren Stimmen sie bei den Kongresswahlen im November angewiesen sind.



Der umfassendere Gesetzentwurf sollte Hunderttausenden jungen Einwanderern, die als Kinder ohne Papiere in die Vereinigten Staaten kamen und am Daca-Programm teilnehmen, einen Weg zur Staatsbürgerschaft ebnen. Im Gegenzug stellte er 25 Milliarden US-Dollar für Trumps Mauerprojekt in Aussicht. Derzeit an der Grenze zu Mexiko inhaftierte Erwachsene sollten länger mit ihren Kindern zusammenbleiben können, indem die Behörden das Recht bekommen, Minderjährige über die derzeit erlaubte Zeit von 20 Tagen hinaus einzusperren. Vor allem das Zugeständnis beim Daca-Programm kam bei konservativen Wählern nicht gut an.

US-Präsident Donald Trump hatte seine Unterstützung für den Entwurf über Twitter mitgeteilt. Zugleich hatte er gesagt, die Bemühungen um ein neues Migrationsgesetz seien derzeit Zeitverschwendung. Die oppositionellen Demokraten hätten nicht den Willen, eine Gesetzgebung mitzutragen. Spätestens im Senat würden mehrere Stimmen der Demokraten gebraucht, weil die einfache Mehrheit der regierenden Republikaner nicht für eine endgültige Verabschiedung ausreicht.