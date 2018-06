Wenige Wochen vor dem geplanten Gipfel zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea offenbar drei wichtige Führungsposten in seiner Armee neu besetzt. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in Berufung auf Geheimdienstkreise. Die drei Personen seien Verteidigungsminister Pak Yong Sik, Generalstabschef Ri Myong Su sowie Kim Jong Gak, der Direktor des allgemeinen politischen Büros der Armee. Verteidigungsminister sei nun No Kwang Chol, Generalstabschef Ri Myong Su und Kim Su Gil neuer Direktor des Politbüros, berichtete Yonhap unter Berufung auf nordkoreanische Angaben.



Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte, dass die Absetzung der drei obersten Militärs ungewöhnlich sei, sollte sie sich bestätigten. US-Regierungsvertreter gehen davon aus, dass es in der nordkoreanischen Armee zu Meinungsverschiedenheiten über den Kurs von Staatschef Kim Jong Un in Bezug auf Südkorea und die USA gekommen ist. Berichten zufolge sollen die Neubesetzungen möglichen Widerstand altgedienter Militärs gegen plötzliche Änderungen in der Atompolitik des Landes vermeiden. So gilt der neue Verteidigungsminister No Kwang Chol laut südkoreanischen Geheimdienstkreisen als "moderat".

Partei will Kontrolle über Armee verstärken

Laut Wissenschaftlern der Organisation NK Leadership Watch will die nordkoreanische Staatspartei mit dem Wechsel an der Spitze des militärischen Politbüros ihre Kontrolle über die Volksarmee verstärken. Demnach sei der neue Direktor des militärischen Politbüros Kim Su Gil ein sehr enger Vertrauter von Kim Jong Un. Das Militär in Nordkorea hat einen starken Einfluss und bildet ein eigenes Machtzentrum. Dies zeigt sich darin, dass Machthaber Kim bei wichtigen Ereignissen nicht nur von Zivilisten, sondern auch von Generälen flankiert wird.

Kim Jong Un und Donald Trump wollen am 12. Juni zu einem Gipfel in Singapur zusammenkommen, bei dem es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen soll. Erst am Freitag hatte US-Präsident Trump verkündet, der zwischenzeitlich abgesagte Gipfel werde nun doch stattfinden. Laut US-Verteidigungsminister Jim Mattis wäre bis zum Gipfel allerdings noch ein "steiniger Weg" zurückzulegen.

Mattis war am Sonntag mit seinen Kollegen aus Japan und Südkorea zur Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog zusammengekommen. Dort sagte der südkoreanische Verteidigungsminister Song Young Moo, er sehe dem Treffen von Trump und Kim "vorsichtig optimistisch" entgegen.



Allerdings werde der Druck auf Nordkorea erst dann gelockert, wenn das Land überprüfbare und unumkehrbare Schritte hin zu atomarer Abrüstung geht. Die UN-Resolutionen zu Nordkorea würden zunächst in Kraft bleiben.