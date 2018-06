Der Präsidentschaftskandidat der größten türkische Oppositionspartei CHP hat den Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bei den gestrigen Wahlen anerkannt. "Ich akzeptiere diese Wahlergebnisse", sagte der unterlegene CHP-Politiker Muharrem İnce und rief den Präsidenten auf, seine polarisierende Rhetorik zu beenden und das Land zu einen. "Sie vertreten 80 Millionen", sagte İnce an Erdoğan gewandt. "Sie sind unser aller Präsident. Umarmen Sie alle."



AKP-Bündnis mit absoluter Mehrheit

Laut dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis konnte Erdoğan die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit 52,5 Prozent für sich entscheiden. İnce konnte seine Position als stärkster Herausforderer des Amtsinhabers zwar ausbauen, bekam letztlich aber nur etwa 31 Prozent. Da Erdoğan mehr als 50 Prozent der Stimmen bekam, konnte İnce den Staatschef nicht in eine Stichwahl zwingen.

Erdoğan steht damit an der Spitze des von ihm selbst geschaffenen Präsidialsystems, das von seinen Kritikern als autokratische Herrschaft bezeichnet wird. Erdoğan ist nun zugleich Staats- und Regierungschef, ausgestattet mit weitreichenden Vollmachten. Das Amt des Ministerpräsidenten wird abgeschafft, Minister werden nun von

Erdoğan ernannt und entlassen, per Dekret kann er Entscheidungen des Parlaments aufheben oder sie umgehen. Allerdings wird das wohl nicht notwendig sein, da die islamisch-konservative AKP bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl die absolute Mehrheit errang. Zusammen mit ihren nationalistischen Verbündeten kommen sie auf 340 der 600 Sitze.

Der unterlegene Kandidat İnce warnte, das "neue Regime" sei eine "große Gefahr" für die Türkei. Eine Partei, "sogar eine einzige Person", sei Staat, Exekutive, Legislative und Justiz geworden. "Im System gibt es keinen Mechanismus, der der Willkür und Grobheit im Weg steht", sagte er. "Die Türkei hat ihre Bindung zu demokratischen Werten gelöst."

"Diese Wahlen waren unfair"

Noch in der Nacht – und bevor das Wahlergebnis offiziell verkündet wurde – hatte sich Erdoğan zum Wahlsieger erklärt. "Meine Brüder, die Sieger dieser Wahl sind die Demokratie, der Wille des Volkes und das Volk höchstpersönlich. Der Sieger dieser Wahl ist jeder einzelne unserer 81 Millionen Bürger", hatte er vom Balkon des AKP-Hauptquartiers jubelnden Anhängern zugerufen. Das Land erlebe "ein Fest der Demokratie", die Wahlen würden "das künftige halbe Jahrhundert, das Jahrhundert unseres Landes prägen".

İnce bezeichnete die Wahlen indes als "unfair" und berichtete von Unregelmäßigkeiten, die jedoch das Ergebnis nicht entscheidend beeinflusst hätten. "Haben sie Stimmen gestohlen? Ja, bestimmt haben sie das. Aber haben sie zehn Millionen Stimmen gestohlen? Nein. Und ich erkenne das Wahlergebnis an." Gleichwohl werde er weiterkämpfen und aktiver Politiker bleiben, fügte er in der Zentrale der Mitte-links-Partei in Ankara hinzu.

Ende Juni sollen alle Ergebnisse veröffentlicht werden

Nach Einschätzung der türkischen Wahlkommission erlebte die Türkei "ordentliche Wahlen". 99,91 Prozent der bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgegebenen Stimmzettel seien inzwischen "verarbeitet" worden, sagte Kommissionsleiter Sadi Güven. Die Ergebnisse würden innerhalb von zehn Tagen für eine Überprüfung durch die Öffentlichkeit bereitgestellt. Güven nannte als Termin der Veröffentlichung der Ergebnisse den 29. Juni. Zuvor soll allen Beschwerden – auch denen der Opposition – nachgegangen werden.



Ungeachtet dessen erreichten den türkischen Staatschef die ersten Glückwünsche aus dem Ausland. So gratulierten ihm bereits Russlands Präsident Wladimir Putin, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sowie Irans Präsident Hassan Ruhani. Alle drei würdigten Erdoğans Autorität und hofften auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit ihrer Länder mit der Türkei. Die Bundesregierung will Erdoğan erst zu gegebener Zeit gratulieren. Zunächst soll noch der Bericht der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abgewartet werden. Bis dahin setze die Regierung darauf, "dass die Arbeitsbeziehungen zwischen beiden Regierungen konstruktiv und gedeihlich sein werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.