Am Kottbusser Tor in Berlin hat sich ein Autokorso aus siegessicheren AKP-Anhängern gebildet. Hupend fahren sie an der nahegelegenen HDP-Wahlveranstaltung vorbei. Am Straßenrand stehen wütende HDP-Wähler. Einer zeigt den Mittelfinger und ruft "Scheiß Nazis!" In der Nähe knallt etwas. Wieder fahren wehende Türkei-Fahnen vorbei.



Wie die wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland abgestimmt haben, ist noch unklar.



Laut dem türkischen Sender NTV, der sich auf Anadolu stützt, wurden bislang 31,2 Prozent der Wahlurnen aus Berlin geöffnet. Demnach stimmten bei der Präsidentschaftswahl 52,2 Prozent für Erdoğan und 32,2 Prozent für seinen Herausforderer Muharrem İnce. Das entspricht in etwa dem Wahlverhalten der Türken in der Türkei, wenn man den vorläufigen Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur glaubt.



Ich hatte vor der Wahl mit einigen Wählerinnen und Wählern in Berlin gesprochen. Hier können Sie ihre Aussagen nachlesen: