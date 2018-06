Von heute an können im Ausland lebende Türken ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgeben. Laut der türkischen Wahlkommission sind rund drei Millionen Wähler im Ausland registriert, knapp die Hälfte davon leben in Deutschland. Wie die türkischen Generalkonsulate mitteilten, werden die Wahllokale bis zum 19. Juni geöffnet sein – eine Briefwahl sei nicht möglich. In der Türkei finden die Wahlen dann am 24. Juni statt. Da mehr als fünf Prozent der türkischen Wähler im Ausland leben, können ihre Stimmen wahlentscheidend sein.



Im April hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan angekündigt, die ursprünglich für 2019 vorgesehen Wahlen auf den 24. Juni vorzuziehen. Insgesamt treten zu den Parlamentswahlen acht Parteien an, sechs Kandidaten, darunter Erdoğan, treten bei den Präsidentschaftswahlen an. Derzeit hat kein Kandidat in den Umfragen die absolute Mehrheit an Stimmen, weshalb eine Stichwahl zwei Wochen später notwendig sein könnte. Dies würde dann am 8. Juli stattfinden, im Ausland vom 30. Juni bis 4. Juli.

Çavuşoğlu erwartet ähnliche Unterstützung wie beim Verfassungsreferendum

Bei einem Wahlkampfauftritt im südwesttürkischen Muğla hat Erdoğan die im Ausland lebenden Türken um Unterstützung gebeten. "Bringt auch in Europa mit Gottes Hilfe die Urnen zum Platzen", sagte Erdoğan. "Das Signal, das ihr von dort aus sendet, wird, so Gott will, mit den Stimmen eurer Brüder in der Türkei verschmelzen. Und der 24. Juni wird einzigartig werden."

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erwartet in Deutschland ein ähnliches Ergebnis wie beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr. Bei der Abstimmung über die Einführung des von Erdoğan angestrebten Präsidialsystems waren in Deutschland mehr als 63 Prozent der Stimmen auf das Lager des Präsidenten entfallen – deutlich mehr als in der Türkei selbst.

"Geduckte Stimmung" unter Türken in Deutschland

Experten zufolge herrscht unter den in Deutschland lebenden Türken eine von Unsicherheit und Misstrauen geprägte Stimmung. Laut Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) gebe es eine große Angst, offen über Politik zu sprechen. Osman Okkan vom KulturForum TürkeiDeutschland sprach von "geduckter Stimmung" und weitverbreiteter Sorge vor Denunzierung.



Nachdem es im letzten Jahr heftigen Streit über die Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland und anderen EU-Ländern gegeben hatte, haben Deutschland, die Niederlande und Österreich Auftritte türkischer Politiker grundsätzlich verboten. Erdoğan selbst trat nur am 20. Mai vor Tausenden Auslandstürken in Sarajevo auf und verzichtete ansonsten auf Wahlkampf im Ausland.