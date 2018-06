Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Vorwurf bestritten, dass sein Land eine Destabilisierung der Europäischen Union anstrebe. "Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten", sagte er in einem Interview mit dem Österreichischen Rundfunk. "Wir sind vielmehr daran interessiert, dass die EU geeint ist und floriert, weil die EU unser wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner ist."

Auch Kontakte zu EU-kritischen Parteien sind laut Putin nicht als Destabilisierungsversuch zu werten. "Wir müssen im Gegenteil die Kooperation mit der EU ausbauen."

Auf die Frage, warum die russische Partei Einiges Russland mit rechten Parteien wie dem französischen Front National, der deutschen AfD oder der österreichischen FPÖ zusammenarbeite, sagte Putin, dass man über eine Zusammenarbeit pragmatisch entscheide. Er sei überzeugt, dass Einiges Russland – deren Gründer und Vorsitzender Putin lange war – auch mit anderen politischen Kräften gerne Kontakte aufbaue. "Wir versuchen, mit jenen zu kooperieren, die selbst öffentlich den Wunsch äußern, mit uns zusammenzuarbeiten."



Putin wird am Dienstag zu einem eintägigen Arbeitsbesuch in Österreich erwartet. Es ist der erste Besuch des russischen Präsidenten in einem EU-Land seit seiner Wiederwahl im März. Vorgesehen ist unter anderem ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Putin und die österreichische Staats- und Regierungsspitze wollen unter anderem über die Ukraine-Krise, die gegenseitigen Wirtschaftssanktionen und die weltpolitische Lage sprechen.

Putin betonte die guten Kontakte zu Österreich, das zwar der EU, aber nicht der Nato angehört. "Auch in den letzten Jahren ist der Dialog trotz aller Schwierigkeiten nicht abgerissen."