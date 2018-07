Ahed Tamimi - 17-jährige Palästinenserin wieder frei Palästinenser haben die Freilassung von Ahed Tamimi gefeiert. Die 17-Jährige verbrachte nach einem Angriff auf einen israelischen Soldaten fast acht Monate in Haft. © Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Fast acht Monate nach ihrer Festnahme ist die palästinensische Jugendliche Ahed Tamimi wieder frei. Die 17-Jährige stand wegen eines tätlichen Angriffs auf einen israelischen Soldaten vor einem Militärgericht. Videoaufnahmen des Vorfalls im Dezember hatte Tamimi international bekannt gemacht. Ihre Mutter Nariman Tamimi, die die Aufnahmen gemacht hatte und mit ihr in Haft war, kam ebenfalls frei.

Tamimi hatte im Dezember gemeinsam mit ihrer Cousine zwei israelische Soldaten im Hof ihrer Familie beleidigt sowie mit Fußtritten und Ohrfeigen angegriffen. Die schwer bewaffneten Soldaten reagierten nicht und zogen sich zurück, als die Mutter der Jugendlichen auf sie einredete. Palästinenser feierten sie als Symbols des Widerstands gegen die Besatzung des Westjordanlandes. In Israel sehen viele in dem Vorfall dagegen eine gezielte Provokation. Das Dorf Nabi Saleh befindet sich seit Jahren im Konflikt mit israelischen Siedlern, die Land in der Umgebung beschlagnahmen.

Tamimi rief nach ihrer Entlassung zum Widerstand gegen die israelischen Sicherheitskräfte auf. "Der Widerstand geht weiter, bis die Besatzung beendet ist", sagte sie. "So Gott will, werden bald alle Häftlinge freigelassen und frohlocken." Bei der Rückkehr in ihr Heimatdorf Nabi Saleh 30 Kilometer nördlich von Jerusalem wurde sie jubelnd empfangen. Danach besuchte sie das Grab des früheren Palästinenserpräsidenten Jassir Arafat.



In Ramallah traf Tamimi den Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Der Präsident bezeichnete sie als Symbol des palästinensischen Kampfs für Freiheit und Unabhängigkeit. "Die populäre und friedliche Art des Kampfs, den Ahed Tamimi und ihr Dorf und nahegelegene Dörfer praktiziert haben, zeigt der Welt, dass unser Volk in diesem Land standhaft bleiben wird und es verteidigt, egal, wie viel geopfert werden muss", sagte Abbas.



Graffitikünstler wegen Wandbild Tamimis festgenommen

Tamimis israelische Anwältin Gaby Lasky sagte, es sei "eindeutig, dass Aheds Festnahme und Bestrafung mehr mit Politik als mit juristischen Fragen zu tun hatte". Der Prozess gegen die junge Palästinenserin habe die "Torheit der Besatzung deutlich gemacht". Minderjährige vor Militärgerichte zu stellen, sei nicht der richtige Weg, um den Konflikt zu beenden. Sie hoffe, "dass unsere Führung mutig genug sein wird, eine Friedensregelung zu vereinbaren und uns alle von den Ketten der Besatzung zu befreien". Anklage und Verteidigung hatten sich im März in einem Deal auf eine achtmonatige Haftstrafe geeinigt.

Ein israelischer Polizeisprecher bestätigte unterdessen, dass zwei italienische Graffitikünstler und ein Palästinenser festgenommen wurden. Sie sollen in der Nähe von Bethlehem ein Porträt von Ahed Tamimi auf die Trennmauer zu Israel gemalt haben. Die Männer seien wegen Beschädigung der Sperranlage festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Am Mittwoch hatte der italienische Straßenmaler Jorit Agoch mitgeteilt, er sei einer der Schöpfer des etwa vier Meter hohen Wandgemäldes.