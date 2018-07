Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan äußert sich im Streit um den in der Türkei inhaftierten US-Pastor Andrew Brunson unnachgiebig. Vor Sanktionsdrohungen des US-Präsidenten Donald Trump werde sein Land nicht zurückweichen, sagte Erdoğan laut einem Bericht der Zeitung Habertürk. Trump hatte am Donnerstag "weitreichenden Sanktionen" gedroht, sollte Brunson nicht freigelassen werden.

Erdoğan sagte der Zeitung zufolge: "Die USA dürfen auch nicht vergessen, dass sie ­ wenn sie ihre Haltung nicht ändert, ­ einen starken und aufrichtigen Partner wie die Türkei verliert". Gerüchte über mögliche Absprachen mit Brunson wies Erdoğan zurück. Ein Gericht habe die Untersuchungshaft wegen gesundheitlicher Probleme Brunsons in Hausarrest umgewandelt. "Anstatt Respekt vor einer Gerichtsentscheidung zu zeigen", bringe die USA das Thema Sanktionen auf, sagte Erdoğan.

Der evangelikale Pastor Brunson war seit Dezember 2016 mehr als anderthalb Jahre wegen Terrorvorwürfen in Haft. Ein Gericht wandelte die Untersuchungshaft am Mittwoch in Hausarrest um. Brunson wurde aus dem Gefängnis entlassen, darf aber sein Wohnhaus nicht verlassen. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 35 Jahre Haft für den Pastor. Brunson, der seit mehr als zwanzig Jahren in der Türkei lebt und arbeitet, hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die türkische Justiz wirft Brunson Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Bewegung um den Prediger Fethullah Gülen vor. Erdoğan macht seinen früheren Verbündeten Gülen für den Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 verantwortlich. Gülen lebt seit 1999 in den USA.