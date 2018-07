Die vergangene Woche werden die Staatschefs der westlichen Länder so schnell nicht vergessen. Ein ruppiger US-Präsident kam da nach Europa, der erst öffentlich Verbündete demütigte, um danach großspurig zu behaupten, es wäre alles klar – von Verlässlichkeit keine Spur. Donald Trumps Auftritt bei der Nato in Brüssel und bei der britischen Regierungschefin Theresa May lassen für den Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Montag Schlimmes befürchten. Immerhin trifft der US-Präsident da einen Mann, der gerade Kriege in Europa führt und den osteuropäische Staaten als Bedrohung ansehen.



Die westliche Wertegemeinschaft ist Donald Trump weiterhin suspekt. Regelmäßig kratzt er am Selbstverständnis des US-amerikanischen Alliiertensystems, die Nato nannte er schon vor seinem Amtsantritt obsolet. Auch von der EU hält er nicht viel. Trump mag Multilateralismus einfach nicht – aus seiner Sicht geht er dort, wo Amerika dabei ist oder war, zulasten der USA. Die Sorge vor einer weiteren Schwächung des Zusammenhaltes liberaler Staaten durch Zugeständnisse Trumps an Putin ist daher groß. Zum Beispiel könnte Trump versuchen, die US-Sanktionen gegen Russland zu lockern, ohne die Krim anzusprechen.



Bei aller berechtigten Aufmerksamkeit für das Treffen in Helsinki sollten sich die Europäer allerdings auch die Frage stellen, ob anstelle des eher armen Russlands nicht die Volksrepublik China die viel größere Herausforderung für sie ist.



Gründe für eine solche Sicht gibt es einige. China wächst zur ökonomischen und inzwischen auch militärischen Supermacht heran. Jahrzehntelang hatten die Regierungen in den demokratischen Industriestaaten gehofft, das kommunistische Land würde im Zuge seiner marktwirtschaftlichen Öffnung irgendwie liberaler und demokratischer werden. Das war ein großer Irrtum. Der Einparteienstaat ist heute autoritärer denn je, und seit Längerem schon sind die Strategen der herrschenden KP Chinas auch außenpolitisch mit eiserner Hand unterwegs.



Erfolgreiche Schuldenfallendiplomatie

Ihr bis heute erfolgreicher Staatskapitalismus hat der chinesischen Führung eine gut gefüllte Staatskasse und viel Selbstbewusstsein gebracht. In Ostasien hat China seine regionale Vormachtstellung auch militärisch ausgebaut. Es erhebt den Anspruch auf nahezu das komplette Südchinesische Meer inklusive der Inseln und untermauert dies mit der Militarisierung des Seegebietes. Ein Ziel der KP-Führung ist, dass die USA, bislang der Hegemon in der Region und Schutzmacht Japans, Südkoreas und Taiwans, aus Ostasien verschwinden. Weshalb das US-Militär demonstrativ Langstreckenbomber über die von China beanspruchten Seegebiete fliegen lässt und seine Kriegsschiffe dort an von China beanspruchten Inseln vorbeischickt.

Außerhalb Ostasiens hat China erst eine Militärbasis errichtet, in Dschibuti an der Nordostspitze Afrikas. Doch das wird sich ändern. In Pakistan soll die zweite Basis im Ausland entstehen. Das steht zwar in keinem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die international über 100 Militärbasen in mehr als 40 Ländern unterhalten. Doch Chinas Führung baut im Rahmen ihrer Seidenstraßen-Initiative weltweit ein Netz ziviler Häfen, vor allem in ärmeren, weniger entwickelten Ländern. Damit will man Chinas Exporte und Investitionen absichern. Westliche Sicherheitspolitiker vermuten, dass manche dieser Häfen in Zukunft auch vom chinesischen Militär genutzt werden sollen.

Unter dem Label des Seidenstraßen-Projekts One Belt, One Road baut Chinas Regierung in ärmeren und armen Ländern oft sinnvolle Infrastruktur. Doch mit den zugehörigen Krediten schafft sie auch Abhängigkeiten. Die Regierung in Sri Lanka zum Beispiel konnte Kredite für den von China gebauten Hafen von Hambantota nicht mehr bedienen, weshalb der strategisch günstig gelegene Hafen in einem Umschuldungsverfahren für 99 Jahre in chinesischen Besitz überging.

Diese Schuldenfallendiplomatie ist auch deshalb notwendig, weil China im Gegensatz zur Großmacht USA keine Alliierten kennt, allenfalls Unterstützer. Das sind oft mehr oder weniger arme und abhängige Staaten wie Laos und Kambodscha, die auch keinen Hehl aus ihrer Nähe zur Volksrepublik machen. Sie sind so etwas wie abhängige Freunde. Mit Nachbar Nordkorea verbindet China seit 1961 ein Freundschaftsvertrag, der theoretisch auch eine Beistandsverpflichtung enthält. Mit Russland verbindet es die Abneigung gegen die US-Dominanz: Die Regierung in Moskau exportiert Waffen nach China und hat inzwischen auch technisch hoch entwickeltes Gerät dorthin verkauft.