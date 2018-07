Selbst in der Präsidentenmaschine von Emmanuel Macron ist Horst Seehofer inzwischen ein Thema. Während seines Flugs am Montag zum Gipfel der Afrikanischen Union in Mauretanien ließ sich der französische Staatschef von den Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Innenminister berichten. "Der Präsident wird regelmäßig auf dem Laufenden gehalten," teilte eine Sprecherin mit. Das Flüchtlingsthema stand zwar offiziell nicht auf dem Programm, und Macron referierte vor allem über die schwierige Sicherheitslage und den Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone.



Doch der Asylstreit zwischen CDU und CSU treibt Macron mindestens genauso um wie der jüngste Anschlag am Wochenende auf die französische Truppe im malischen Gao. Seine politische Zukunft hängt nicht nur davon ab, dass die Regierungskoalition in Berlin irgendwie aufrechterhalten wird. Eine geschwächte Bundeskanzlerin schwächt auch den französischen Präsidenten.



"Macron braucht auf jeden Fall Merkel für seine Europapolitik," sagt Gabriel Richard-Molard, Spezialist für deutsch-französische Beziehungen am Thinktank der Pariser Fondation Jean-Jaurès. Die demonstrative Rückendeckung des französischen Präsidenten für die Kanzlerin auf dem EU-Gipfel sei vor allem Teil eines Handels gewesen: "Der französische Präsident bot seine Unterstützung für die Migrationspolitik der Kanzlerin an, um im Gegenzug eine nicht näher bezifferte Einigung auf ein Budget für die Eurozone zu bekommen, das die Deutschen bis dahin stets abgelehnt haben."

Frankreichs Angebot keine große Sache

Tatsächlich ist Macrons Angebot, bereits in Frankreich registrierte, aber nach Deutschland weitergereiste Asylbewerber zurückzunehmen, keine allzu große Sache. Nach offiziellen Angaben haben voriges Jahr rund 65.000 Menschen in Frankreich Asyl beantragt. Viele von ihnen und auch solche, die sich gar nicht registrieren lassen, wollen weiter nach Großbritannien. Flüchtlinge aus Frankreich stehen daher nicht im Mittelpunkt des Streits zwischen Merkel und Seehofer in Deutschland. Deswegen war es auch keine große Sache, dass Macron auf dem EU-Gipfel Merkel zugesagte, ein Rückübernahmeabkommen mit Deutschland abzuschließen. In den Augen der französischen Öffentlichkeit hat Macron damit einen großen Schritt auf die Bundeskanzlerin zu gemacht, wenn nicht sogar ihr Amt gesichert. Gleichzeitig wurde in Paris die deutsche Zustimmung zum Eurozonenbudget als Sieg des Präsidenten verkauft.



"Macron ist populär in Deutschland, das kann Merkel helfen", sagt Richard-Molard. Auf dem EU-Gipfel sei aber das Eurobudget nur noch ein Randthema gewesen. "Das ist schwierig für den Präsidenten. Er hat den Franzosen im Wahlkampf ungeheuer viel versprochen und mit seinen Europaplänen vor allem viele ehemalige Wähler der Sozialisten überzeugt. Und nun liefert er nicht." Macron hatte seinen Wählerinnen und Wählern vor allem versprochen, dass Frankreich in der EU wieder Gehör finden werde, wenn man zu Hause die nötigen Reformaufgaben erledige. Wenn Merkel der CSU weitere Zugeständnisse mache und am Ende vielleicht daran die große Koalition zerbreche, werde auch die Glaubwürdigkeit Macrons hinterfragt. "Wenn Merkel nicht mehr da ist, weiß ich nicht, ob jemand anderes in der CDU die Europapläne mit der gleichen Autorität vertreten kann wie sie."



Die Frage ist, ob ein Nachfolger Merkels überhaupt einen ähnlichen Kurs wie die Kanzlerin verfolgen würde. Für den französischen Historiker und Deutschlandspezialisten Édouard Husson sind die Kanzlerin und die SPD die großen Verlierer des unionsinternen Machtkampfs. Seit Merkel 2005 Kanzlerin wurde, habe sie das Gravitätszentrum ihrer Partei von Mitte rechts nach Mitte links verschoben. "Im Augenblick sieht es so aus, als würde das alte Gleichgewicht der politischen Kräfte in Deutschland wieder zurückkehren." Die CSU wie auch die Merkel-Kritiker in der CDU seien gestärkt worden. Husson glaubt nicht, dass die Kanzlerin sich bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird. Sie habe lediglich eine Atempause bis zu den Landtagswahlen in Bayern im Oktober erhalten. Dann werde sich herausstellen, ob sich die Kraftmeierei für Seehofer und die Seinen auszahle.

Transitzentren stören Frankreich nicht

Ähnliche Gedanken macht man sich auch im Élysée-Palast. Dort schockiert nicht die Ankündigung von Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze, aus denen Asylbewerber nach einem Schnellverfahren in die Länder zurückgewiesen werden sollen, in denen sie erstregistriert wurden. Macron selbst hatte vor wenigen Tagen zusammen mit dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez geschlossene Aufnahmelager für Flüchtlinge auf europäischem Boden ins Spiel gebracht.

Vielmehr sorgt sich die französische Regierung, wie stabil die große Koalition noch ist. Ob sich die SPD auf die Einrichtung der Transitzentren in Grenznähe einlässt – und wann Seehofer zu seinem nächsten Schlag ausholt. Schließlich hatte der Innenminister nach dem deutsch-französischen Gipfel auf Schloss Meseberg vor zwei Wochen bereits lautstark die Abstimmung Merkels und Macrons über ein Eurozonenbudget kritisiert. "Es ist kein guter Stil, wenn man solche wichtigen Vereinbarungen trifft und uns nicht beteiligt. Das geht nicht," monierte der CSU-Chef. In dem Plan, ab 2021 wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen den 19 Eurozonenstaaten mit Investitionen in strukturschwache Regionen zu mindern, sehen CSU und auch Teile der CDU einen Schritt hin zu einer Schuldengemeinschaft.



Nicht nur die Bundeskanzlerin muss deshalb mit weiterem Widerstand ihres Unionspartners rechnen. Auch den französischen Präsidenten treiben die Strategiespiele aus Bayern um. Für Richard-Molard ist klar: "Wenn die bayerischen Konservativen sich entschließen, den Machtkampf mit der Kanzlerin fortzuführen, dann stehen wir sehr vermutlich vor Neuwahlen." Mit ungewissem Ausgang für Berlin –aber eben auch für Paris.