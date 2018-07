Die Landwirtschaftsminister der G-20-Staaten hoben bei ihrem Treffen in Argentinien die Bedeutung eines "transparenten, offenen und regelbasierten multilateralen Handelssystems" hervor. In ihrer Abschlusserklärung haben sich die Minister aus den 20 großen Industrie- und Schwellenländern gegen Protektionismus und für mehr Klimaschutz im Agrarbereich ausgesprochen. Die Erklärung sei "einmütig" gefasst worden, sagte der gastgebende argentinische Ressortchef Miguel Etchevehere in Buenos Aires.



In der gemeinsamen Erklärung äußerten die Minister ihre Sorge vor zunehmenden protektionistischen Tendenzen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln müsse der offene Austausch von Agrargütern fortgesetzt werden, forderten sie. Dies sei auch ein Beitrag zur "Ausmerzung von Hunger und Armut".

"Großer Durchbruch"

Die Erklärung wurde auch von US-Agrarminister Sonny Perdue mitgetragen. Die Regierung in Washington hatte auf Grundlage der "America First"-Politik von Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten durch die Verhängung von Strafzöllen einen internationalen Handelskonflikt riskiert, der auch vor dem Agrarsektor nicht Halt machte.

Die Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) begrüßte das Bekenntnis zu einem Handel ohne Protektionismus. "Gemeinsamer Handel bewahrt vor Nationalismus und sichert den Frieden", sagte sie. "Mit diesem G20-Treffen ist uns ein klarer Durchbruch für die Landwirtschaft, für das Klima und damit für die Verbraucher gelungen."

Klöckner hob besonders das Bekenntnis der Minister zum Klimaschutz hervor: "Es ist gut, dass wir alle den Klimawandel akzeptieren und die positive Rolle der Landwirtschaft beim Kampf gegen den Klimawandel stärken." Klöckner lud ihre Kollegen ein, gemeinsame Kriterien für eine Ackerbaustrategie zu entwickeln, die Produktivität mit Nachhaltigkeit verbindet, die Bodenbelastung verringert und zu mehr Artenvielfalt führt.

Verbesserungen der nachhaltigen Bodennutzung

In der Abschlusserklärung sprachen sich die Minister für "Verbesserungen der nachhaltigen Bodennutzung" aus. Sie äußerten zugleich ihre Sorge über die "wachsende Häufigkeit und Intensität extremer Klimaphänomene und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft".

Klöckner hob zudem hervor, dass sich die G20-Minister für eine deutliche Beschränkung beim Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung aussprachen: "Alle haben sich dazu bekannt, dass Antibiotika nur zu therapeutischen Zwecken und nicht präventiv oder zur Wachstumsförderung in der Tierhaltung eingesetzt werden darf."

Die Länder der G20-Gruppe verfügen über gut 60 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen auf der Erde. Sie stehen zudem für 80 Prozent des weltweiten Handels mit Agrarprodukten.