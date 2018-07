Ein früherer Staatssekretär aus dem US-Verteidigungsministerium zeigt sich angesichts des Trump-Putin-Gipfels besorgt. Chuck Hagel sagte, er sehe keinen strategischen Zweck hinter dem Treffen. "Was ist der Sinn? Ist das einfach ein Golf-Date – mit einem anderen Staatschef?", fragte er am Morgen bei NPR. Der frühere republikanische Senator kritisierte, dass ein Treffen mit Putin keine Transaktion wie ein Immobiliendeal oder eine "Apprentice"-artige Show sei. Es müsse eine Vorbereitung geben.



Hagel sagte auch, dass die Interessen der USA nicht diejenigen seien, die Präsident Trump definiere. "Wir müssen verstehen, dass die Interessen jeder Nation sehr viel größer sind als die eines einzelnen Staatschefs." Trump sei geschwächt in das Gespräch gegangen, weil er die Spaltung eines Bündnisses aufrechterhalten habe. Hagel spielt damit mutmaßlich auf den Nato-Gipfel in Brüssel an, bei dem der US-Präsident diverse Partnerländer kritisierte.