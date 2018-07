US-Präsident Donald Trump hat den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte für seine umstrittene Einwanderungspolitik gelobt. Er stimme sehr mit dem überein, was Conte in Bezug auf Migration sowie illegale und legale Einwanderung tue", sagte Trump bei einem Treffen mit Conte im Weißen Haus. Es sei ihm eine "große Ehre", Conte zu empfangen, der einen "fantastischen Job" mache.

"Ehrlich gesagt machen Sie meiner Meinung nach das Richtige", sagte der US-Präsident. "Viele andere Länder in Europa sollten das auch tun. Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert, die Trump als zu liberal betrachtet.

Conte dankte Trump und sagte, Italien und die USA seien beinahe wie Zwillinge. "Es gibt so viele Dinge, die uns zusammen bringen", sagte er. Beide Regierungen stünden für Veränderung und seien von den Bürgern gewählt worden, um den Status quo zu verändern.

Trump und Conte verfolgen beim Thema Einwanderung einen ähnlich harten Kurs. Unter Trump haben die USA die Einwanderung massiv erschwert. Zuletzt stand der Republikaner vor allem wegen der Trennung von Familien in der Kritik, die illegal über die Grenze zu Mexiko in die USA gekommen waren.

Während der gemeinsamen Pressekonferenz drohte Trump der Opposition in den USA mit einem Shutdown für den Fall, dass die Demokraten nicht für den Grenzschutz inklusive der Mauer zu Mexiko stimmten. Gemeint ist damit, dass Trump die Freigabe von Geldern für das im September beginnende neue Haushaltsjahr blockieren würde. Dies hätte schwerwiegende Folgen. So erhielten US-Soldaten beispielsweise keinen Sold mehr und mehrere tausend Regierungsmitarbeiter müssten unbezahlt ihre Arbeit niederlegen, so lange der Shutdown andauert.



Trump will, dass der Kongress Milliarden Dollar für den Bau der Grenzmauer zu Mexiko bewilligt. Die Opposition lehnt das jedoch ab. Die hohen Kosten für das Vorhaben sind sowohl unter Demokraten als auch Republikanern umstritten.

Auch die neue Regierung in Rom und besonders deren rechter Innenministers Matteo Salvini stehen wegen ihrer Flüchtlingspolitik in der Kritik. Um den Druck auf andere EU-Staaten zu erhöhen, hat die italienische Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder Schiffen mit geretteten Migrantinnen und Migranten untersagt, in Italien anzulegen.

Sowohl Conte als auch Trump setzen sich zudem für bessere Beziehungen zu Russland ein. Beim G7-Gipfel in Kanada hatte sich der italienische Regierungschef als Einziger der Forderung des US-Präsidenten nach einer Wiederaufnahme Russlands in die Gruppe der führenden Industrienationen angeschlossen. Trump sagte der Presse nun jedoch, dass die US-Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben sollen – trotz entsprechender Aufforderung aus Moskau.