Für Donald Trump waren die Beziehungen zwischen den USA und Russland "niemals schlechter". So weit zumindest hatte der US-Präsident die Lage vor seinem Treffen mit Wladimir Putin richtig erfasst, mögen die Konflikte des Kalten Kriegs auch eine ganz andere Qualität gehabt haben. Hinterher ließ er die Welt dann wissen: "Das wird sich nun ändern." Um es kurz zu machen: Es wird nach diesem Gipfel in Helsinki vorerst nicht besser: Das Verhältnis ist aus guten Gründen zerrüttet – und keiner der beiden will es gewesen sein.

Es sei so weit gekommen "dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", hatte Trump zum Auftakt getwittert. Er meinte die Ermittlungen zu den russischen Angriffen auf die US-Wahl (seine Wahl), die mit zwölf neuen Anklagen gegen russische Geheimdienstler gerade erst verdeutlicht haben, wie fundiert die Vorwürfe sind. Fragen dazu ignorierte Trump aber bei der kurzen gemeinsamen Begegnung mit Putin und Reportern aus der ganzen Welt, bevor die Staatschefs allein miteinander sprachen. Putin, meist wie versteinert, schaute kurz freundlicher. Die Gespräche des Gipfels ließen seine Laune noch weiter steigen, wie sich später zeigen sollte.

In Helsinki kamen zwei Präsidenten zusammen, die sich im Grunde einig sind: Russland soll versucht haben, die US-Wahl zu manipulieren? Das nennen Trump wie Putin gern Fake News. Obwohl sie es besser wissen: der eine, weil er dafür bloß die Arbeit der US-Geheimdienste und Ermittler einmal ernst nehmen und den Experten Glauben schenken müsste; der andere, weil nach ebenjenen Erkenntnissen der Ursprung dieses Angriffs im Kreml liegt.

Doch Trump bleibt in der gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Gipfel unbeirrt bei seiner Linie. Die Einmischung in die Wahl habe man sehr ausführlich diskutiert, berichtet der US-Präsident da. Nur um trocken wiederzugeben, Putin habe die Angriffe wieder sehr deutlich dementiert. Wem soll man da auch glauben? "Ich habe Vertrauen in beide Seiten", sagt Trump. Das kann nur heißen, es ist ihm eigentlich egal. Was ihn wirklich interessiert, ist wieder einmal nur das eine: "Wir haben einen brillanten Wahlkampf geführt, und deshalb bin ich Präsident." Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Russland sind für Trump kein Konflikt, den er mit Putin wirklich austragen müsste – ihm geht es nur um den Schatten, den sie auf ihn werfen können. Da ist sie wieder, die Hexenjagd.

Kritik an Putin ist keine Option für Trump

Putin darf seine Dementis am Ende unwidersprochen wiederholen: "Russland hat sich nie eingemischt und wird sich nie einmischen, weder in innere amerikanische Angelegenheiten noch in eine Wahl" – Trump hat dem nichts entgegenzusetzen. Der US-Präsident will so offensichtlich die Harmonie dieses Gipfels nicht infrage stellen, dass alles andere zur Nebensache wird. Dabei stehen im November die Kongresswahlen an, und die Amerikaner wollen sicher wissen, was Trump gegen neue Angriffe zu tun gedenkt.

Ein konkreter Schritt könnte etwa sein, die Auslieferung der nun in den USA angeklagten Russen zu fordern. Aber Trump lässt einfach stehen, dass Putin vor der Presse den Ahnungslosen spielt: Die zwölf Geheimdienstleute? Er sei nicht vollständig über die Situation auf dem Laufenden, aber er werde es sich ansehen. Putin bietet sogar an, sie in Russland zu verhören und den Amerikanern das Material zukommen zu lassen. Die beiden Präsidenten denken unter diesen heiklen Umständen tatsächlich ernsthaft darüber nach, in Fragen der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten?



Von Beginn an war zu spüren gewesen, dass es hier um die Optik ging: Putin war fast eine Stunde später als geplant in Helsinki gelandet, fuhr dann gleich zum finnischen Präsidentenpalast durch, während Trump noch im Hotel blieb. Also ließ erst der eine den anderen warten, dann umgekehrt, aber am Ende konnte Putin so den US-Präsidenten gewissermaßen zum Gespräch empfangen – als wäre er der Gastgeber. Genau wie das war auch die Pressekonferenz nur ein Spielchen, für Putin ohnehin, für Trump womöglich auch.



Die Ansätze für eine Annäherung in allen drängenden Themen sollen nun in weiteren Gesprächen auf Ebene der Regierungen vertieft werden. Die Präsidenten verrieten dazu nicht unbedingt viel, es kann sich ja auch alles schnell wieder ändern. Bahnbrechendes war eben nicht zu erwarten, die Erwartungen gedämpft, die Befürchtungen umso größer. Aber auch ohne konkrete Beschlüsse oder leichtfertige Zugeständnisse ist in Helsinki klar geworden: Trump spielt lieber für Putin den Showmaster, als ihn für Russlands aggressive Außenpolitik in die Verantwortung zu nehmen. In seinen Worten klingt das dann so: "Ich gehe lieber ein politisches Risiko für den Frieden ein, statt den Frieden für die Politik zu riskieren." Für den Rest der Welt bleibt die Unberechenbarkeit, wenn ausgerechnet diese beiden noch enger miteinander werden wollen.