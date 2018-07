Unbekannte sollen in der nordirischen Hauptstadt Belfast Sprengkörper auf das Haus des ehemaligen Sinn-Féin-Chefs Gerry Adams geworfen haben. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte die katholisch-republikanische Partei mit. Jedoch sei ein Auto beschädigt worden. Seit einer Woche kommt es in Nordirland zu Ausschreitungen und Angriffen auf Sicherheitskräfte.



Auch das Haus des ehemaligen Sinn-Féin-Vorsitzenden in Nordirland, Bobby Storey, wurde laut der Partei angegriffen. Ein Parteisprecher verurteilte die Attacken. Wenige Minuten zuvor seien noch Kinder in der Einfahrt von Adams' Haus gewesen. Zudem rief er zur Ruhe auf. Es handele sich um "verzweifelte Aktionen immer stärker verzweifelter und irrelevanter Gruppen", sagte der Sprecher. Gerry Adams stand 34 Jahre lang an de Spitze von Sinn Féin, trat aber Anfang des Jahres nicht mehr für den Posten an.

Am Freitag hatte die Polizei der Stadt Londonderry von versuchten Mordanschlägen auf Polizisten berichtet. In der Nacht zum Freitag seien 74 Brandsätze und zwei improvisierte Sprengsätze auf Beamte geschleudert worden. Drei Männer seien festgenommen worden. Hinter den Angriffen stecke die militante "neue IRA", hieß es in der Mitteilung. Die Irisch-Republikanische Armee (IRA) hatte jahrzehntelang gewaltsam für eine Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland gekämpft. Einige Splittergruppen lehnen die friedliche Lösung des Konflikts ab und nehmen für sich in Anspruch, den Kampf der IRA fortzuführen.

Bereits Mitte der Woche war es in Londonderry zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Jugendliche warfen laut der Polizei Brand- und Farbbomben. Dabei sei auch auf Beamte geschossen worden. Verletzte habe es keine gegeben. In der Nähe von Belfast kaperten Bewaffnete einen Bus und setzten ihn in Brand. Die Polizei warnte die protestantische Miliz Ulster Volunteer Force (UVF) davor, Einsatzkräfte anzugreifen.

Auch 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, das den Konflikt zwischen katholischen Nationalisten und protestantischen Unionisten beendete, kommt es in Nordirland immer wieder zu Auseinandersetzungen. Besonders stark sind die Spannungen um den Jahrestag der Schlacht am Boyne am 12. Juli. Nordirische Protestanten feiern zu dieser Zeit den Sieg einer protestantischen Armee über ihre katholischen Gegner im 17. Jahrhundert. Vor allem in Londonderry, das von den Katholiken nur Derry genannt wird, kommt es häufig zu Straßenkämpfen.