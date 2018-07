Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Nordkorea neue Interkontinentalraketen baut. Satellitenaufnahmen deuteten darauf hin, dass im Forschungszentrum Sanumdong weiterhin an mindestens einer Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 gearbeitet werde, berichtete die Washington Post unter Berufung auf Beamte, die mit den Geheimdiensterkenntnissen vertraut sind. "Wir sehen, dass sie arbeiten, wie zuvor auch", sagte ein US-Beamter der Zeitung.

Ähnlich berichtete auch die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach hätten US-Spionagesatelliten Aktivitäten rund um die nordkoreanische Fabrik aufgezeichnet, in der Interkontinentalraketen gebaut worden sind. Auf Fotos und Infrarotbildern seien Transporte in die Forschungsanlage Sanumdong zu sehen, zitierte die Nachrichtenagentur einen Insider. Es sei aber nicht zu erkennen, wie weit fortgeschritten ein möglicher Bau von Raketen sei. In diesem Punkt widersprechen sich also die Berichte von Reuters und Washington Post.



In Sanumdong in einem Außenbezirk der Hauptstadt Pjöngjang wurden bereits die ersten Interkontinentalraketen des Landes gebaut, die auch das Festland der USA erreichen könnten. Mögliche neue Raketen dienten vermutlich Tests, um Robustheit und Zielgenauigkeit zu verbessern, sagte der Insider.

Die Washington Post berief sich in ihrem Bericht ebenfalls auf Insider mit Geheimdienstkenntnissen und berichtete, Nordkorea baue möglicherweise eine oder zwei Interkontinentalraketen. Es handle sich um Raketen, die mit flüssigem Treibstoff angetrieben würden. Derartige Raketen stellten der Quelle zufolge keine so große Gefahr dar wie Raketen mit festen Treibstoffen. Es dauere vor einem Abschuss länger, sie zu tanken, und das dürften die Geheimdienste vermutlich mitbekommen.

Pompeo bezeichnet Gespräche mit Nordkorea als produktiv

Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme zu den Geheimdienstinformationen ab. Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur war mit einem vagen Bekenntnis Nordkoreas zur "Denuklearisierung" zu Ende gegangen. Kim sagte öffentlich aber nicht zu, die Arbeiten in den Atom- und Raketenzentren einzustellen. Trump hatte nach dem Gespräch mit Kim im Juni verkündet, es gebe "keine nukleare Bedrohung durch Nordkorea mehr".

Erst in der vergangenen Woche hatte US-Außenminister Mike Pompeo bei einer Anhörung vor dem US-Senat jedoch gesagt, Nordkorea stelle weiterhin Atommaterial her. Die laufenden Gespräche mit Pjöngjang bezeichnete er jedoch als produktiv. Es gebe Fortschritte.

Joel Wit, ehemaliger Unterhändler des US-Außenministeriums und Nordkorea-Experte, sagte, es sei unwahrscheinlich, dass Nordkorea von seinem Raketen- und Atomprogramm ablasse, bevor "die Tinte auf den Abkommen getrocknet ist". Dies sei bei den Verhandlungen mit der Sowjetunion während des Kalten Krieges und zuletzt bei den Gesprächen über das iranische Atomprogramm, die letztlich zum Atomabkommen geführt hätten, ebenso gewesen.

Hochrangige Gespräche in Panmunjom

Unterdessen sind im Grenzort Panmunjom wieder ranghohe Offiziere aus Nord- und Südkorea zusammengekommen, um über Schritte zur Umsetzung der Vereinbarungen, die beide Staaten bei ihrem Gipfeltreffen Ende April getroffen hatten, zu reden. Damals hatten sich Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un in einer Erklärung auf eine stufenweise militärische Abrüstung verständigt.

Es wurde erwartet, dass bei den Gesprächen auch über Maßnahmen zur Entmilitarisierung von Panmunjom sowie zur Schaffung einer Friedenszone am Gelben Meer geredet wird. Laut südkoreanischen Medien könnte Nordkorea außerdem stärker auf den Abschluss eines Friedensvertrages drängen. Das Land hatte vor wenigen Tagen Überreste von im Koreakrieg (1950–1953) gefallenen US-Soldaten an die Vereinigten Staaten übergeben. Als Gegenleistung könnte Nordkorea Experten zufolge von den USA eine Erklärung zum Kriegsende verlangen. Bei den letzten Militärgesprächen im Juni hatten sich beide Staaten darauf geeinigt, ihre militärischen Kommunikationsleitungen wiederherzustellen.

Nordkoreas Machthaber hatte beim Treffen mit Moon wie auch später beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur seine Bereitschaft zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bekräftigt. Die international isolierte Führung in Pjöngjang hatte aber bisher keinen Zeitplan dafür vorgelegt. Auch fordert sie synchrone Schritte, wie etwa einen Friedensvertrag mit dem Südkorea-Verbündeten USA.