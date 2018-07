Pakistan - Starke Sicherheitsvorkehrungen bei Parlamentswahl Bei einem Anschlag auf ein Wahllokal sind mehr als 30 Menschen getötet worden. Rund 106 Millionen Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben. © Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa

In Pakistan hat unter schweren Sicherheitsvorkehrungen die Parlamentswahl begonnen. Wahllokale öffneten zuerst in Lahore und in der Hauptstadt Islamabad. Mehr als neun Millionen neue Wählerinnen haben sich in dem stark patriarchal geprägten Land für die Abstimmung registriert. Insgesamt sind mehr als hundert Millionen Menschen stimmberechtigt.

Kurz nach Beginn der Wahl explodierte in einem Wahllokal in der Millionenstadt Quetta im Westen des Landes eine Bombe. Mehr als 30 Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen getötet, mehr als 40 verletzt. Bereits im Vorfeld war mit Anschlägen gerechnet worden.



Am Vortag hatten sich Einsatzkräfte rund um die Stimmlokale in Stellung gebracht. Mehr als 370.000 Militärs und 450.000 Polizisten sind im Einsatz. Erstmals bewachen Soldaten die Wahllokale nicht nur von außen – in sogenannten heiklen Wahllokalen werden auch Militärs in den Stimmabgabezentren postiert. Damit soll das Sicherheitsgefühl der Wähler erhöht werden. Rund 20.000 der 85.000 Wahllokale wurden von der Wahlkommission als heikel eingestuft. Der massive Militäreinsatz und die Präsenz von Soldaten in den Wahllokalen nährten zuletzt aber die Angst vor Manipulationen.

Hauptthema des Wahlkampfs ist neben der schlechten Wirtschaft die angespannte Sicherheitslage. Vergangene Woche wurden bei Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen mehr als 175 Menschen getötet, darunter drei Kandidaten. Zuletzt erschütterten zwei Anschläge vor zwei Wochen die Wahlkämpfe. Allein bei einem Selbstmordanschlag auf eine Veranstaltung in Mastung wurden mindestens 128 Menschen getötet und 150 verletzt, teilte der Gesundheitsminister der Provinz Belutschistan mit. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu dem Attentat.

Nawaz Sharif oder Imran Khan?

Das Rennen um den Posten des Regierungschefs läuft auf einen Zweikampf zwischen der Partei des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif und derjenigen des einstigen Cricket-Stars Imran Khan hinaus. Der Geschäftsmann Sharif wurde vor knapp zwei Wochen bei der Rückkehr nach Pakistan unter Korruptionsverdacht festgenommen. Er ist Spitzenkandidat der regierenden Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N). Khan tritt für die Oppositionspartei Tehreek-e-Insaf (PTI) an. Er hatte sich auf Stimmensuche zuletzt mit islamistischen Hardlinern verbündet. Das Militär wird beschuldigt, die Parlamentswahl zugunsten von Khans Oppositionspartei zu manipulieren.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat massive Einschränkungen der Pressefreiheit vor der Wahl kritisiert. In den vergangenen Monaten seien unabhängige Medien wiederholt zensiert und kritische Journalisten bedroht, tätlich angegriffen und entführt worden, teilte die international tätige Nichtregierungsorganisation mit. Insbesondere das mächtige Militär und die Geheimdienste versuchten demnach, Medienschaffende einzuschüchtern und eine unabhängige Berichterstattung zu verhindern. Reporter ohne Grenzen listete außerdem zahlreiche Fälle von Zensur auf.

Die Organisation zählt Pakistans militärischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) und die islamistischen Taliban zu den größten Feinden der Pressefreiheit weltweit. Vor dem Hintergrund der Straflosigkeit vieler Morde an Journalistinnen und Journalisten bleibe Pakistan und insbesondere die Provinz Punjab einer der weltweit gefährlichsten Orte für Medien. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht das Land auf Rang 139 von 180 Staaten.