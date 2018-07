Angriff auf das Oberste Gericht



Die in Polen regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat nicht davor zurückgeschreckt, die Verfassung zu brechen, die Oberste Richterin abzuberufen und eine personelle Säuberung im höchsten polnischen Gericht durchzuführen. Das Oberste Gericht entscheidet unter anderem darüber, ob Präsidentschafts- und Parlamentswahlen korrekt abgelaufen sind.



Die Gesetzesänderung bezüglich des Obersten Gerichts sieht vor, dass zum 3. Juli 2018 alle Richter in den Ruhestand treten müssen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die PiS hat die Altersschwelle für die Pensionierung um fünf Jahre gesenkt. Dies hat nun einen Abgang von 40 Prozent der Richter des Obersten Gerichts zur Folge, unter ihnen die Oberste Richterin Małgorzata Gersdorf. Weiterarbeiten dürfen nur diejenigen, die Präsident Andrzej Duda darum ersuchen. Er kann dieses Gesuch genehmigen, ist dazu aber nicht verpflichtet.



Viele PiS-Politiker verhehlen nicht einmal, dass es um eine Säuberung im Obersten Gericht und um eine Abberufung vor allem der Obersten Richterin geht. Der Parteivorsitzende der PiS, Jarosław Kaczyński, der Polen von der zweiten Reihe aus regiert, mag sie nämlich nicht. "Bitte erinnern Sie mich nicht an die Oberste Richterin, die keine Juristin sein, sondern auf dem Basar handeln sollte", soll Kaczyński 2016 wohl Journalisten der Rzeczpospolita gesagt haben, die ihn zum Vorgehen der PiS in Bezug auf das Verfassungsgericht befragt hatten, das von Gersdorf vertreten wurde.



Das Gesetz zum Obersten Gericht soll die letzte Etappe der Politisierung der Justiz darstellen. So kann etwa Justizminister Zbigniew Ziobro ohne Rücksprache und Rechtfertigung Richter von ordentlichen Gerichten abberufen – das Oberste Gericht ist eine separate Einrichtung.



Entgegen der Verfassung hat die PiS auch die Amtszeit des Nationalen Justizrates unterbrochen, der sich vor allem aus Richtern der Institution zusammensetzt, die die Beförderung von Richtern empfiehlt. Der neue Nationale Justizrat wurde nun zum ersten Mal vom Parlament, also von Politikern berufen, nicht von den Richtern selbst. Die Opposition weigert sich, darüber abzustimmen.



Nun möchte die PiS Gersdorf abberufen, deren Amtszeit laut Verfassung sechs Jahre lang dauert und erst 2020 abläuft. Aber die Oberste Richterin gibt sich nicht geschlagen. Sie sagt, dass sie verfassungsgemäß dem Obersten Gericht immer noch vorsitzt, und erschien am Morgen des 4. Juli wie gewöhnlich zur Arbeit. Andere Richter des Obersten Gerichts bekundeten gemeinsam ihre Unterstützung für Gersdorf. Auch Organisationen von Richtern und Staatsanwälten unterstützten Gersdorf darin, sie solle kraft der Verfassung ihr Amt nicht aufgeben – so wie die übrigen von der Säuberung betroffenen Richter. Am vergangenen Dienstag protestierten Tausende Menschen vor dem Obersten Gerichtshof, am Mittwochmorgen bildeten sie gar ein Spalier zum Eingang des Gebäudes, durch das Gersdorf unter Applaus und Vivat-Rufen eintrat.



In der PiS selbst gibt es keine Einigkeit darüber, wie es nun weitergehen soll. Ein Teil der Politiker des Regierungslagers ruft dazu auf, diejenigen Richter, die die Rechtmäßigkeit des Gesetzes zum Obersten Gericht nicht anerkennen, mit Gewalt hinauszuwerfen. Ein anderer Teil ruft dazu auf, abzuwarten – in der Hoffnung, dass die Demonstranten und Richter bald ermüden.



Am Mittwoch behauptete Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, in Polen geschehe nichts Unrechtmäßiges. Er lobte die niedrige Arbeitslosenquote und den Kampf gegen die Armut und versicherte, Polen wolle ein wichtiger Teil der Europäischen Union sein. Veränderungen im Rechtswesen, sagte er, seien eine innere Angelegenheit eines jeden Landes.



Diese Rhetorik pflegt die PiS, seit sie in der Regierungsverantwortung ist: Die Europäische Union habe kein Recht, sich in polnische Angelegenheiten einzumischen.



Der stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, widersprach: "Falls es (in Polen) eine systematische Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit gibt, können wir nicht darüber hinwegsehen; wir können auch nicht sagen, dass es sich dabei nur um eine nationale Angelegenheit handelt. Wenn die Rechtsordnung in einem Land verletzt wird, betrifft dies die ganze Einheit der Union."



Die Europäische Kommission rief Polen am Montag dazu auf, alle Verstöße im Gesetz zum Obersten Gericht rückgängig zu machen. In den kommenden Wochen wird es einen Schriftwechsel zwischen Brüssel und Warschau geben. Danach kann die Europäische Kommission Klage gegen Polen beim Europäischen Gerichtshof einreichen, der wiederum das Gesetz zum Obersten Gericht blockieren kann. Das wäre eine wirklich spektakuläre Niederlage der PiS-Regierung.