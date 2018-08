Einmal im Monat ziehen sie vor das Rathaus von Słupsk und beten den Rosenkranz. In Polen, wo die Schwarze Madonna von Tschenstochau als Nationalheiligtum gilt, ist das erst einmal nicht ungewöhnlich. Doch das fromme Grüppchen von meist rund 20 Menschen zieht weiter vor das Haus von Robert Biedroń. "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere Sünder", ist dann auch dort zu hören. Biedroń ist seit 2014 Bürgermeister der 90.000-Einwohner-Stadt. Und er weiß, was sie im Sinn haben: "Sie glauben, Homosexualität sei eine Krankheit, und meinen, mich mit ihren Gebeten davon heilen zu müssen."

Solche und schlimmere homophobe Reaktionen kennt der 1976 geborene Biedroń seit seiner Jugend im südostpolnischen Rymanów, als sie ihn fast in den Suizid trieben. Sie haben ihn auch während seiner politischen Karriere immer begleitet. Selbst der linksliberalen SLD, der er 1998 beitrat, war er als schwuler Parlamentarier zu riskant. 2001 gründete er die NGO "Kampagne gegen Homophobie", die er noch bis 2009 leitete. "Erst Janusz Palikot bot mir 2011 einen aussichtsreichen Listenplatz an und somit die Möglichkeit, in den Sejm einzuziehen", sagt der studierte Politologe.

Der Einzug von Palikots Twój Ruch (Deine Bewegung) ins Parlament glich damals einer Revolution. Denn mit Biedroń bekam das Land nicht nur seinen ersten offen homosexuellen Parlamentarier, sondern mit Anna Grodzka auch die erste Transsexuelle als Sejm-Abgeordnete. Für die Konservativen ein Schock. "Schaut euch an, wie die Jugend gewählt hat. Das ist doch schrecklich! Das sind Sodomisten", schmipfte damals der Geistliche Tadeusz Rydzyk, Gründer und Chef des Medienimperiums um das nationalkatholische Radio Maryja.

Wahlkampf ohne Geld, ohne Partei

Es war aber dann nicht die permanente Hetze der Nationalkonservativen, die Twój Ruch bei den Parlamentswahlen 2015 eine schwere Niederlage einbrachte, es waren eher die internen Streitigkeiten und fehlende Ideen. Das antiklerikale Programm, das sich für einen säkularen Staat einsetzte, erwies sich auf Dauer als zu dünn, um über den Status einer Protestpartei hinauszukommen. Als einzige Ausnahme erwies sich Robert Biedroń, der sich schnell den Ruf eines engagierten Politikers und des fleißigsten Parlamentariers der Legislaturperiode erarbeitete.

Was dazu führte, dass Biedroń bereits 2014 auf eigene Rechnung die nächste Revolution anzettelte. Mit gerade einmal 20.000 Złoty (rund 5.000 Euro) in der Kasse, trat er in Słupsk, wo der damals 37-Jährige seinen Wahlkreis hatte, als unabhängiger Kandidat zur Bürgermeisterwahl an. "Zu meinen Sprechstunden im Wahlkreisbüro kamen viele Menschen, die mich bei ihren Problemen um Hilfe baten. Manche wollten auch nur reden", erklärt Biedroń, was ihn motivierte. "Da uns Geld und jegliche parteiliche Unterstützung fehlten, führten wir den Wahlkampf auf der Straße, suchten den Kontakt zu den Bewohnern."

Biedrońs Kandidatur brachte seine Gegner zusammen, wie es im heutigen Polen eigentlich kaum vorstellbar ist: Um den ersten offen schwulen Bürgermeister des Landes zu verhindern, sprach sich der im ersten Wahlgang auf den dritten Platz verdrängte Kandidat der nationalkonservativen PiS vor der entscheidenden zweiten Runde für seinen Widersacher aus der liberalkonservativen PO aus. Zwei Parteien, die sich abgrundtief hassen und deren Konkurrenz die polnische Gesellschaft seit Jahren tief spaltet, hatten plötzlich ein gemeinsames Ziel.

Doch weder diese außergewöhnliche Koalition noch die Beschimpfungen der lokalen Fußball-Ultras konnten Biedrońs Erfolg verhindern: Mit 57,1 Prozent entschied der bekennende Atheist den zweiten Wahlgang für sich. Und die Bürgerinnen und Bürger in Słupsk sind offenbar immer noch zufrieden mit dieser Entscheidung: Laut aktuellen Umfragen dürfte Biedroń bei den Kommunalwahlen im Herbst, die auch landespolitisch eine enorme Bedeutung haben, bereits in der ersten Runde die nötige absolute Mehrheit erlangen.