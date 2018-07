Seit dem 13. Juli ist es offiziell: Zum ersten Mal wird der russischen Regierung direkt Einmischung in die amerikanische Innenpolitik vorgeworfen. Die US-Justiz hat zwölf Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU unter Anklage gestellt. Das gab der stellvertretende US-Justizminister Rod Rosenstein am Freitag bekannt. Ihnen wird vorgeworfen, für Hackerangriffe während des Wahlkampfs 2016 verantwortlich zu sein. Die Anklagen wurden von einem Geschworenengremium erhoben und basieren auf den laufenden Untersuchungen von US-Sonderermittler Robert Mueller.



In Moskau wies man die Beschuldigungen sofort zurück: Die Atmosphäre vor dem für Montag geplanten Gipfel von Kremlchef Wladimir Putin und Donald Trump solle gestört werden, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Russland-Affäre.

Was untersucht der Sonderermittler?

Der vom stellvertretenden US-Justizminister eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller arbeitet mit seinen Mitarbeitern an zwei Ermittlungssträngen. Zum einen geht es um den Verdacht der Wahlbeeinflussung durch russische Hacker im Jahr 2016. Die Angriffe hatten sich unter anderem gegen das direkte Umfeld von Donald Trumps Rivalin Hillary Clinton gerichtet. US-amerikanische Geheimdienste gehen nach ihren Ermittlungen davon aus, dass die Täter auf Weisung der russischen Regierung handelten und dass die Aktivitäten das Ziel hatten, die Wahl zu manipulieren und die Demokratie zu diskreditieren. Die Anklageschriften gegen die zwölf Russen sind das erste offizielle Ergebnis dieser Ermittlungen.

Mueller geht hier auch der Frage nach, ob es möglicherweise illegale Absprachen gab zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und Kontaktleuten der russischen Regierung. Die am Freitag erhobenen Anklagen enthalten keine Hinweise darauf, dass die GRU-Mitarbeiter mit Trump-Leuten in Verbindung gestanden haben könnten. Im Zuge der Wahlkampfmanipulationen hätten die Geheimdienstmitarbeiter mit mehreren US-Bürgern korrespondiert, sagte Vizejustizminister Rod Rosenstein. Die Namen nannte er jedoch nicht. Laut der New York Times kann eine dieser Personen Trump-Berater Roger Stone gewesen sein. Keiner dieser US-Bürger werde in der Klageschrift jedoch beschuldigt, gewusst zu haben, dass ihre Korrespondenzpartner russische Agenten waren, sagte der Vizeminister.

Die Untersuchungen Muellers betreffen über die Wahlbeeinflussung hinaus den Verdacht auf Justizbehinderung. In diesen Komplex ist auch der aktuelle Präsident Donald Trump involviert. Im Februar 2017 war Michael Flynn, Trumps erster US-Sicherheitsberater, nach bereits drei Wochen vom Dienst zurückgetreten. Der Grund: Er hatte noch vor Trumps Amtsantritt mit dem russischen Botschafter in Washington Gespräche über die noch von Barack Obama initiierten US-Sanktionen gegen Russland geführt und dies verheimlicht. Dem früheren FBI-Chef James Comey zufolge wollte Trump Comey dazu bewegen, dass das zu dem Zeitpunkt für die Russland-Affäre zuständige FBI seine Untersuchungen gegen Michael Flynn einstellt. Wenn das stimmt, hat der US-Präsident versucht, Ermittlungen des FBI zu behindern. Im Mai 2017 entließ Trump FBI-Chef Comey.



Was ist bei der Hacker-Attacke 2016 eigentlich geschehen?



Die zwölf russischen Geheimdienstler sollen 2016 E-Mail-Konten von Demokraten gehackt haben, um durch Veröffentlichung der Interna eine "Auswirkung" auf die Präsidentschaftswahl zu erzielen, erklärte Vizejustizminister Rod Rosenstein. Sprich: der Kandidatur des heutigen Präsidenten Donald Trump Vorteile zu verschaffen. Laut der Anklage waren die GRU-Mitarbeiter zwischen März und November 2016 in Computer der Parteizentrale der Demokraten, des Clinton-Wahlkampfchefs John Podesta und anderer Mitarbeiter wie Unterstützer der Trump-Kontrahentin eingedrungen und hatten Tausende E-Mails und andere Dokumente gekapert.

Die ans Licht geratenen E-Mails enthielten teilweise brisante Informationen aus dem Innenleben der Clinton-Kampagne, was die seinerzeitige Trump-Widersacherin in Bedrängnis brachte. Hillary Clinton ist sehr Russland-kritisch, weshalb es wahrscheinlich ist, dass Moskau sie als Präsidentin verhindern wollte.