In Schottland haben Tausende Menschen in mehreren Städten gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert. Nach Polizeiangaben kamen insgesamt 11.000 Menschen zu Kundgebungen in Edinburgh, Glasgow und Dundee. Trump spielte derweil Golf auf einem Luxusresort in der Grafschaft Ayrshire.



Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Kein Platz für Trumps Hass", "Raus mit Trump, dem rassistischen Kriegstreiber" und "Kein Handel mit Trump" in die Höhe. In Edinburgh schwebten riesige Ballons in Form eines wütenden Trump-Babys über der Menge.



Am Donnerstag hatte der US-Präsident einen viertägigen Besuch in Großbritannien begonnen. Als sich Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May sowie mit Königin Elizabeth II. getroffen hatte, waren in London laut Organisatoren mehr als 250.000 Menschen auf die Straße gegangen.

Nach den offiziellen Besuchen verbringt der US-Präsident sein Wochenende nun in Schottland. Bilder zeigten Trump, eine weiße Kappe mit der Aufschrift "USA" tragend, wie er Zeit auf seinem Luxusgolfclub Turnberry in der Grafschaft Ayrshire verbrachte. Einige Demonstranten versammelten sich auf einem nahegelegenen Strand, von wo sie auf eine Anhöhe stiegen, damit Trump sie sehen konnte. Sie riefen Slogans wie "Trump ist ein Lügner" und "Trump ist ein Rassist".



Handelsminister Fox fordert "gute Manieren"

Unterstützung erhielt Trump von mehreren Hundert Menschen, die am Samstag in London demonstrierten. Darunter waren auch Rechtsextreme. Laut Medienberichten kam es teilweise zu Gerangel mit Gegendemonstranten.

Der britische Handelsminister Liam Fox verurteilte die Proteste gegen Trump. "Die Demonstranten haben sich blamiert", sagte Fox der BBC. Es entspreche nicht den "guten Manieren und der Gastfreundschaft des britischen Volkes", den Anführer der freien Welt mit Plakaten wie "Hau ab, wir hassen dich" zu begrüßen.

Zuvor war allerdings auch Trump vorgeworfen worden, sich nicht gut zu benehmen. So hatte er in einem Interview mit der Boulevardzeitung The Sun den Brexit-Kurs von Premierministerin May kritisiert. Dieser werde ein bilaterales Abkommen zwischen den USA und Großbritannien "wahrscheinlich töten", zitierte die Zeitung den US-Präsidenten. Später relativierte Trump seine Aussagen und bezeichnete den Artikel als "Fake-News", obwohl die Sun Mitschnitte des Interviews veröffentlichte. Nach einem Treffen mit Trump sagte May, dass die USA und Großbritannien weiterhin ein Handelsabkommen anstrebten.

Am Montag setzt Trump seine internationale Reise fort. In der finnischen Hauptstadt Helsinki will der US-Präsident den russischen Staatschef Wladimir Putin treffen.