Die erste Stimmabgabe nach dem Sturz des Langzeitpräsidenten Robert Mugabe in Simbabwe lief weitgehend friedlich ab. Westlichen Wahlbeobachtern zufolge gab es jedoch einige Probleme in den Wahllokalen. Unklar sei aber, ob dies auf absichtliche Manipulation hindeute. Die Opposition war unter Mugabe an Gewalt und Einschüchterung gewöhnt und hatte vor Einflussnahme gewarnt.

Erwartet wird ein enges Rennen zwischen dem Ex-Vertrauten Mugabes, Präsident Emmerson Mnangagwa, und dem Oppositionskandidaten Nelson Chamisa. Die Wahlergebnisse sollen innerhalb der nächsten fünf Tage veröffentlicht werden. Mnangagwa nannte die Wahl einen "schönen Ausdruck von Freiheit und Demokratie".



Der 40-jährige Chamisa sprach von einer Entscheidung zwischen Simbabwes Vergangenheit und Zukunft. Er hatte sich über Wahlverzögerungen in städtischen Gebieten beschwert, in denen ihn eine breite Basis unterstützt. Vor Beginn der Stimmabgabe hatte die Opposition ein fehlerhaftes Wählerverzeichnis, den Missbrauch von Stimmzetteln und die Einschüchterung von Wählern beklagt.

Halben Tag auf die Stimmabgabe gewartet

Die Europäische Union beobachtete große Unterschiede bei den Wartezeiten. Manche Wähler hätten fast den halben Tag auf die Stimmabgabe gewartet, sagte Elmar Brok, der Leiter des EU-Beobachterteams. In einigen Fällen habe alles reibungslos funktioniert, andere Wahllokale seien jedoch unorganisiert gewesen, dort seien Menschen aus Wut nach Hause gegangen.

Brok berichtete außerdem, dass die Regierungspartei Zanu-PF Hunderte Wähler zur Stimmabgabe in einen Bezirk gebracht habe, in dem sie nicht lebten. Es müsse noch untersucht werden, ob es sich dabei um einen Einzelfall oder systematisches Vorgehen gehandelt habe.

Eine glaubhaft freie und faire Wahl ist entscheidend dafür, dass internationale Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Simbabwes Wahlkommission, die in der Vergangenheit der Manipulation zugunsten Mugabes beschuldigt wurde, versprach eine rechtmäßige Abstimmung. "Wir brauchen Frieden und jeder soll sich wohl dabei fühlen, sein Stimmrecht ohne Angst auszuüben", sagte Wahlkommissionschefin Priscilla Chigumba.