Im Süden Syriens hat die Offensive der Regierungstruppen nach Angaben der Vereinten Nationen Hunderttausende in die Flucht getrieben. In der von Rebellen kontrollierten Region um die Stadt Daraa flohen seit Beginn der Kämpfe vor rund zwei Wochen mindestens 270.000 Menschen vor Kämpfen und Bombardierungen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Zuletzt hatten die UN von rund 66.000 Flüchtlingen gesprochen.

Die Flüchtlinge sind in einer ausweglosen Situation: Sie können nur in Gebiete, die vom Regime kontrolliert werden. Die Region grenzt an Israel und Jordanien, aber Jordanien hat seine Grenzen geschlossen, weil es sich nicht in der Lage sieht, noch mehr Syrer aufzunehmen. Auch die israelische Regierung hat am Sonntag angekündigt, keine syrischen Flüchtlinge ins Land zu lassen. Jordanien beherbergt nach UN-Angaben bereits 650.000 syrische Flüchtlinge. Die Regierung geht aber von einer inoffiziellen Zahl von 1,3 Millionen Syrerinnen und Syrern aus, die ins Land kamen.

Die Region um Daraa gehört zu den letzten Rebellengebieten in Syrien. Die syrische Armee geht seit dem 19. Juni mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge mit heftigen Angriffen gegen die Aufständischen vor. Dabei wurden Aktivisten zufolge auch mehrere Krankenhäuser getroffen.

Armee und Verbündete brachten in den vergangenen Tagen bereits einen Großteil des Rebellengebietes unter Kontrolle. Mehrere Orte übernahmen die Regierungstruppen nach lokalen Abkommen kampflos. Verhandlungen unter russischer Vermittlung über die restlichen Rebellengebiete stocken jedoch.

Ein Teil der Regierungsgegner zog sich aus Protest gegen die von Moskau gestellten Forderungen von den Gesprächen zurück. "Russland will, dass wir kapitulieren", sagte ein Kommandeur der oppositionellen Freien Syrischen Armee (FSA). Jordanien will sich dennoch weiter um eine Einigung bemühen.

Nach UN-Angaben sind wegen des seit Jahren anhaltenden Bürgerkriegs rund 6,6 Millionen Menschen innerhalb Syriens auf der Flucht, mehr als 5,6 Millionen Syrerinnen haben in Ländern der Region Schutz vor der Gewalt gesucht.