Verhandlungen zwischen der russischen Regierung und syrischen Rebellen zur Beendigung tagelanger Kämpfe im Süden Syriens sind gescheitert. Nach eigenen Angaben lehnten die Aufständischen am Samstag die Bedingungen der Russen ab, die eine Kapitulation gefordert hatten.



Kurz darauf nahmen syrische und russische Luftangriffe auf ihre Gebiete zu, wie der Rebellensprecher, Ibrahim Dschabawi, sowie der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdurrahman, berichteten. Dabei starben ihnen zufolge 15 Menschen. Dschabawi forderte eine weitere Verhandlungsrunde, um noch mehr Gewalt zu vermeiden.



Die Angriffe sind Teil einer Großoffensive: Der syrische Machthaber Baschar al-Assad geht mithilfe der russischen Regierung seit dem 19. Juni massiv gegen Rebellen in der Provinz Daraa an der Grenze zu Jordanien vor.

Rebellen geben mehrere Orte auf

Unterdessen berichteten Staatsmedien, die Offensive schreite im Ganzen erfolgreich voran. Assad habe am Samstag weitere Gegenden eingenommen. Demnach hätten einige Rebellen eingewilligt, ihre Waffen herzugeben und sich der Regierung zu unterwerfen.



Die Beobachtungsstelle bestätigte, dass mindestens acht Orte im Norden und Osten der Provinz Daraa eine entsprechende Vereinbarung akzeptiert hatten. Andere Kämpfer sowie Zivilisten, die nicht bleiben wollen, wurden demnach mit Konvois aus den Ortschaften gebracht. Die Übereinkunft sei zwischen russischen Offizieren und Ortsvorstehern sowie verbliebenen Rebellen-Kämpfern ausgehandelt worden. Ähnliche Vereinbarungen hatten Rebellen auch in anderen Orten in Syrien getroffen.



Daraa-Offensive vertrieb 66.000 Syrer in zwei Wochen

Seit dem 19. Juni sind der Beobachtungsstelle zufolge bisher 116 Zivilisten getötet worden. Etwa 66.000 Menschen wurden nach UN-Angaben seit Beginn der Offensive zur Flucht in Richtung Jordanien gezwungen, das jedoch seine Grenze geschlossen hält. Am Samstag lieferte die jordanische Armee Hilfsgüter für die Vertriebenen jenseits der Grenze, wie eine Regierungssprecherin in Amman sagte. Die Lastwagen transportierten demnach vor allem Lebensmittel und Trinkwasser.



Laut der Beobachtungsstelle kontrollieren die Regierungstruppen inzwischen mehr als die Hälfte der Provinz Daraa. Vor der Offensive war es weniger als ein Drittel des Gebiets. Die Kriegsbeobachter beziehen ihre Angaben von einem Netzwerk von Aktivisten vor Ort; die Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Die Rückeroberung von Daraa wäre für Assad ein wichtiger symbolischer Sieg. In der Provinz im ländlichen Süden des Landes begannen im März 2011 die Proteste gegen Assad. Sie weiteten sich zu einem landesweiten Konflikt aus, in dessen Verlauf bereits mehr als 350.000 Menschen getötet wurden.