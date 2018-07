Knapp drei Wochen nach Beginn der massiven Armeeoffensive im Süden Syriens haben Regierung und Rebellen eine sofortige Waffenruhe vereinbart. Das gaben beide Seiten am Freitagabend nach Verhandlungen unter russischer Vermittlung bekannt. Die Vereinbarung läuft nach Regierungsangaben auf eine Kapitulation der Rebellen hinaus: Sie müssen ihre Waffen abgeben, ihre Kämpfer abziehen und die Kontrolle der Grenze zu Jordanien an die Regierung abgeben.

"Dieses Abkommen war das Beste, was wir erreichen konnten, um das Leben unserer Kämpfer zu retten", sagte Rebellensprecher Hussein Abasid. In den vergangenen drei Wochen hatte eine große Armeeoffensive mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge die Rebellen in Südsyrien zunehmend in Bedrängnis gebracht. Die heftigen Kämpfe trieben in den vergangenen Wochen nach UN-Angaben 320.000 Menschen in die Flucht. 159 Zivilisten wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle getötet.

Die Waffenruhe soll sofort in Kraft treten. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sanasieht das Abkommen vor, dass die Aufständischen "in allen Städten und Ortschaften ihre schweren und mittleren Waffen übergeben". Jene Kämpfer, die damit nicht einverstanden sind, sollten den Angaben zufolge mit ihren Familien den Süden Syriens verlassen und in die Rebellenhochburg Idlib im Norden gebracht werden.

Regierung sichert sich Handelsroute nach Jordanien

Das Abkommen sieht nach Angaben aus Damaskus auch vor, dass Regierungstruppen "alle Beobachtungsposten an der syrisch-jordanischen Grenze übernehmen". Bereits am Nachmittag hatten die Rebellen den syrisch-jordanischen Grenzübergang Nassib kampflos an Regierungsvertreter übergeben, wie beide Seiten übereinstimmend mitgeteilt hatten. Die Kontrolle über die Grenze ist der Regierung ein wichtiges Anliegen: Sie hofft, den Handel mit dem Nachbarland Jordanien wieder in Gang zu bringen. Laut Sanawurde in Nassib die syrische Flagge gehisst.

Rebellen hatten Nassib 2015 unter ihre Kontrolle gebracht und damit eine wichtige Handelsroute zwischen Syrien, Jordanien, dem Libanon und den ölreichen Golfstaaten unterbrochen und syrische Exporte behindert.



Unter russischer Vermittlung hatten Vertreter von Regierung und Rebellen seit Freitagmittag in der Ortschaft Busra al-Scham verhandelt. Eine vorangehende Gesprächsrunde über eine Waffenruhe war am Mittwoch zunächst gescheitert. Syrische Regierungstruppen haben daraufhin mit russischer Unterstützung massive Luftangriffe auf Rebellengebiete geflogen.

Die Kernpunkte der nun erzielten Vereinbarung – das Niederlegen der Waffen und sicheres Geleit für Rebellen – waren bereits in früheren Abkommen zwischen der Regierung und Rebellen in anderen Landesteilen angewandt worden. Nach und nach hat die Regierung von Präsident Baschar al-Assad so die Kontrolle über größere Teile des Landes zurückgewonnen.

Die Rückeroberung der südlichen Provinz Daraa wäre für den syrischen Machthaber Assad ein wichtiger, auch symbolisch bedeutsamer Sieg. In der Provinz im ländlichen Süden des Landes begannen im März 2011 die Proteste gegen Assad. Sie weiteten sich zu einem landesweiten Konflikt aus, in dessen Verlauf seither mehr als 350.000 Menschen getötet wurden.



Im Osten Syriens starben am Freitag bei der Explosion einer Autobombe 18 Menschen. Elf der Getöteten hätten den von den USA unterstützten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) angehört, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Bombe sei vor dem Quartier der SDF in Bsaira explodiert.