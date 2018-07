Europäische Haftbefehle aus Ungarn können in Deutschland und anderen EU-Staaten möglicherweise bald wieder einfacher vollstreckt werden. Ein Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) sprach sich jetzt dafür aus, Einschränkungen wegen der Haftbedingungen in ungarischen Gefängnissen wieder aufzuheben. Er verwies dabei auf im Herbst 2016 erlassene Rechtsvorschriften, die Inhaftierten die Möglichkeit von Beschwerden gegen eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung geben.



Vor der Rechtsänderung hatte der EuGH im April 2016 entschieden, dass Europäische Haftbefehle aus Ungarn nicht mehr ohne Weiteres vollstreckt werden dürfen. Dem Urteil zufolge müssen die Behörden erst Informationen über die zu erwartenden Haftbedingungen anfordern. Nur wenn sie ausschließen können, dass der betroffenen Person eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht, sollte der Gesuchte den ungarischen Strafverfolgungsbehörden übergeben werden.

Hintergrund der EuGH-Entscheidung war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg. Dieser hatte Rumänien und Ungarn zur Last gelegt, mit der Überbelegung ihrer Haftanstalten gegen die Grundrechte verstoßen zu haben.

Der EuGH in Luxemburg befasst sich nun auf Bitten des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen erneut mit dem Thema. Die deutschen Richter wollen unter anderem wissen, wie die neuen innerstaatlichen Rechtsschutzmöglichkeiten zu bewerten sind. Das Urteil des EuGH wird erst in einigen Monaten erwartet. Oft folgen die Richter der Empfehlung des Generalanwalts.