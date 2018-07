Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump die Beziehung mit Russland als historisch schlecht bezeichnet und das auf die Ermittlungen in der Russland-Affäre geschoben. "Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb Trump auf Twitter.

US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den vergangenen Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Trump hat diese Untersuchung wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet.

In einem weiteren Tweet warf der US-Präsident seinem Vorgänger Barack Obama vor, nichts gegen die mutmaßlich russischen Cyberangriffe getan zu haben. Obama habe geglaubt, dass Clinton die Wahl gewinnen werde, deswegen habe er nichts unternommen. Obamas Regierung hatte Russland erstmals im Oktober 2016 öffentlich vorgeworfen, hinter den Hackerangriffen zu stehen. Das war rund einen Monat vor der Wahl.

Am Freitag beschuldigte das US-Justizministerium zwölf Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager angegriffen zu haben. Es ist das erste Mal, dass das Justizministerium den Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken verantwortlich macht. Das könnte Trump bei seinem Treffen mit Putin unter Druck bringen. Die US-Demokraten forderten, dass der Präsident das Thema während des Treffens ansprechen soll.



Gespräche werden schwierig

Vor dem Treffen in Helsinki hat der Kreml den USA skrupellosen Wettbewerb vorgeworfen. Die Äußerungen des US-Präsidenten zur geplanten Pipeline Nord Stream 2 seien dafür ein ungeheuerliches Beispiel, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Trump hatte die Pipeline, durch die russisches Erdgas nach Deutschland und in die EU fließen soll, als Trauerspiel bezeichnet. Deutschland sei weitgehend abhängig von Energieimporten aus Russland, das sei schlecht für die Bundesrepublik, hatte Trump gesagt.

Peskow sagte weiter, die Diskussionen der beiden Präsidenten über den Syrien-Konflikt würden schwierig wegen der Haltung der USA gegenüber dem Iran. Die islamische Republik ist mit Russland verbündet, das den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass das erste Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump dazu beitragen werde, die Spannungen zwischen beiden Ländern zu mindern.



Eine Erhöhung des Nato-Budgets werde Russland allerdings dazu zwingen, in Alarmbereitschaft zu sein, sagte Peskow. Die Nato-Staaten hatten vergangenen Mittwoch erneut den Plan beschlossen, bis 2024 ihre Wehretats in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen.



EU und China mahnen

Wegen des Treffens in Helsinki hat EU-Ratspräsident Donald Tusk an die Präsidenten der USA und Russland appelliert, mit den Europäern und Chinesen zusammenzuarbeiten. Die globale Weltordnung dürfe nicht zerstört werden, sagte Tusk in Peking. Einen Tag nachdem Trump die Europäer als "Feinde" beschrieben hatte, sagte Tusk: "Wir sind uns alle der Tatsache bewusst, dass sich die Architektur der Welt vor unseren Augen ändert." Die jahrzehntealte Weltordnung habe den Kalten Krieg beendet, Europa den Frieden gebracht und China wirtschaftliche Entwicklung. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung in Europa, China, Amerika und Russland, diese Ordnung nicht zu zerstören, sondern zu verbessern."



Das Auswärtige Amt hat die Äußerungen von Trump zu den europäisch-amerikanischen Beziehungen ebenfalls zurückgewiesen und zu Geschlossenheit in der EU aufgerufen. "Er bezeichnet uns als Gegner. Wir sehen das überhaupt nicht so", sagte der Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. "Es gibt eine tiefe und enge Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und zwischen der Europäischen Union."



Im gleichen Sinne hat auch der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang die USA vor den Auswirkungen eines Handelskrieges mit China gewarnt. Nach Gesprächen mit der EU-Spitze auf dem EU-China-Gipfel in Peking sagte er: "China will keinen Handelskrieg mit den USA. Niemand geht aus einem Handelskrieg als Sieger hervor." Er warf den USA zugleich vor, mit ihrem einseitigen Vorgehen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstoßen.

Der Gipfel mit der EU, der jährlich stattfindet, richte sich nicht gegen die USA, versicherte Li Keqiang. Beide Seiten wollten das multilaterale freie Handelssystem aufrechterhalten. "Die EU und China sind zwei Kräfte der Stabilität." Der Premier sprach von einer "komplizierten internationalen Landschaft". Angesichts der neuen Probleme seien sich die EU und China einig, dass die WTO-Regeln verbessert werden müssen. Sie vereinbarten dafür eine Arbeitsgruppe.