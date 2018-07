Es dauerte nicht lange, da war die Stimmung in Brüssel bereits gekippt. Erst ging Donald Trump beim gemeinsamen Frühstück vor laufenden Kameras die anderen Nato-Mitglieder an, weil diese nach Ansicht des US-Präsidenten nicht genügend für ihr Militär ausgeben. Dann warf Trump den Deutschen vor, angesichts des Pipelineprojekts Nord Stream 2 "vollkommen kontrolliert" von Russland zu sein. Dass der Präsident der Nato kurz vor der Abreise noch schnell das Vertrauen aussprach, reparierte das angeschlagene Verhältnis allenfalls notdürftig.



Am Montag in Helsinki beim Treffen von Trump und Wladimir Putin dürfte die Atmosphäre besser sein. Während der US-Präsident die Alliierten in Europa seit der Amtsübernahme immer wieder mehr oder minder deutlich attackiert hat, suchte er gleichzeitig die Nähe zu Russland. Mehrmals erklärte Trump etwa, er glaube dem russischen Präsidenten, wenn dieser beteuere, Russland habe nicht in die US-Wahlen eingegriffen – selbst dann noch, als die eigenen Geheimdienstbehörden längst zu einem anderen Schluss gekommen waren. An anderer Stelle erklärte Trump, die Krim sei russisches Gebiet, schließlich werde dort Russisch gesprochen.

Kein Wunder, dass man in Europa besorgt ist. Und nicht nur dort. Das Treffen mit Putin verursache in den USA und Europa zu Recht "Magenverstimmungen", sagt der Politikwissenschaftler Steffen Schmidt von der Iowa State University. "Die Unsicherheit ist groß, weil der Ausgang des Treffens kaum vorhersehbar ist." Das liege nicht zuletzt am Temperament des US-Präsidenten. Selbst wenn es eine klare Agenda gebe, so Schmidt, bestehe immer die Gefahr, dass Trump vom geplanten Skript abweiche und sich auf Themen einlasse, die sein Team vorher nicht abgesegnet habe. "Es ist wahrscheinlich, dass er bei dem Treffen den Rat seines Außenministers und der Sicherheitsberater genauso ignoriert wie bei den Gesprächen in Brüssel."

Treffen in Helsinki - »Am Ende ist er ein Konkurrent« Bei gemeinsamen Auftritten geben Wladimir Putin und Donald Trump sich freundschaftlich. Doch politisch vertreten sie unterschiedliche Standpunkte. Ein Überblick im Video © Foto: Liza Arbeiter

Sogar Republikaner warnen

Selbst aus der eigenen Partei, den Republikanern, sind in diesen Tagen immer wieder vorsichtig formulierte Warnungen zu hören. "Ich denke, es ist in Ordnung, mit den Russen zu sprechen, aber der Präsident sollte verstehen, dass weder die Russen noch Diktatoren wie Kim Jong Un sich von irgendwem um den Finger wickeln lassen. Sie sind kaltherzig und kalkulierend", sagte etwa der republikanische Senator Roy Blunt. Trump dürfe sich nicht täuschen lassen.

Dass der US-Präsident die Warnungen ernst nimmt, bezweifeln viele in Washington. Schon im Wahlkampf hatte er Kritik an seinem Russland-Kurs energisch zurückgewiesen. Es sei im Interesse aller, dass die USA und Russland ein gutes Verhältnis hätten, argumentiert Trump. Auch nach rund eineinhalb Jahren im Amt hält er daran fest. "Es ist eine gute Sache, mit Russland klarzukommen und mit China und anderen Ländern", sagte der Präsident zuletzt während eines Auftritts in Montana. "Putin ist ausgezeichnet. Er ist ausgezeichnet. Wir sind alle ausgezeichnet, wir sind alle nur Menschen."



Aber gibt es tatsächlich Chancen auf einen konstruktiven Dialog mit Russland, von dem auch der Rest der Welt profitiert? Es sei falsch, einem Regime wie Russland nur mit Isolation und Sanktionen zu begegnen, sagt der Politikwissenschaftler Schmidt. "Ein Treffen kann zumindest die Tür öffnen für weitere Gespräche und Verhandlungen in der Zukunft." Dass der Gipfel aus amerikanischer Sicht zum Erfolg wird, glaubt er nicht. Putin habe Trump regelrecht "verzaubert". Es bestehe deshalb die Gefahr, dass der US-Präsident in kleiner Runde zu viele Zugeständnisse mache. "Das Treffen könnte ähnlich enden wie das mit Kim Jong Un – mit viel Geschwätz und wenigen Garantien."