Simbabwes Oppositionsführer Nelson Chamisa (l.) am Montag bei der Stimmabgabe in Harare. Chamisa gilt als charismatischer Redner und kommt bei jungen und arbeitslosen Wählern gut an – die Arbeitslosenquote in Simbabwe liegt nach einigen Schätzungen bei über 90 Prozent.