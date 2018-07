Der Händedruck zwischen den beiden soll es bereits verraten haben: Den USA sei es nicht gelungen, Russland zu dominieren und ihre Linie durchzusetzen. Vor einem Jahr auf dem G20-Gipfel in Hamburg hätte Trump noch versucht, seinen Gegenüber Wladimir Putin aus der Balance zu bringen, als er ihm erst die Hand reichte und nach dem Händeschlag zu sich rüberzog. Diesmal sei der Händedruck dagegen "fast schon menschlich, ohne hinterhältige Manöver" gewesen, psychologisiert die Komsomolskaja Prawda, Russlands großes Boulevardblatt, über das Treffen der beiden Staatschefs in Helsinki.



Die staatliche Presse in Russland hat es perfektioniert, selbst die kleinsten Details zugunsten von Wladimir Putin auszulegen. Dabei hätte sie es diesmal gar nicht nötig gehabt. Schon im Vorfeld versuchte Moskau die Erwartungen an das Treffen zwischen Trump und Putin zu dimmen. Alles jenseits einer Katastrophe könne Putin als Erfolg verbuchen, da waren sich die russischen Medien und Experten einig. Viel zu verlieren hatte Russlands Präsident also nicht. Kein Wunder also, dass Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Gipfeltreffen der beiden Präsidenten mit den Worten "mehr als super" zusammenfasste.



Große Teile der Öffentlichkeit in den USA und Europa sorgen sich vor einer allzu großen Herzlichkeit zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. In Russland wurde diese Befürchtung eher belächelt. Eine gemeinsame Erklärung, sagte etwa der Außenpolitikexperte Fjodor Lukjanow, Chefredakteur des Magazins Russia in Global Affairs, sei das maximale Ziel. So gesehen hat die russische Delegation ihr Ziel verfehlt, doch Wladimir Putin ließ sich davon nicht die Laune verderben.



Vielmehr hat Russlands Präsident ein anderes Ziel erreicht. Ohne auch nur in einem Punkt von seinen grundsätzlichen Positionen abzuweichen, saß er mit dem mächtigsten Mann der Welt an einem Tisch. Einem US-Präsidenten, der öffentlich behauptet, dass der russische Präsident genauso glaubwürdig sei wie der amerikanische Geheimdienst. Mit den USA auf einer Augenhöhe zu verhandeln, ist in den vergangenen Jahren beinahe zu einer fixen Idee der russischen Außenpolitik geworden. Nicht umsonst erinnerte der russische Außenpolitiker Alexej Puschkow am Dienstag an eine Äußerung von Trumps Vorgänger Barack Obama: Russland sei nur eine Regional- und keine Weltmacht. Ein Nadelstich, der auch bei Wladimir Putin tief gesessen hat.



Anerkannt von Trump

Aus russischer Sicht soll die Zusammenkunft in Helsinki einen Schlussstrich unter diese Episode setzen. Putin präsentiert sich als globaler Spieler, ohne den in Syrien und anderswo nichts läuft. Und das alles im Beisein und unter dem konstanten Nicken des amerikanischen Präsidenten. Putin gibt sich als Humanist, der sich Gedanken darüber macht, wie Millionen syrischer Flüchtlinge in ihr zerbombtes Land zurückkehren können. Dass sich Russland als Ordnungsmacht ständig übernimmt, wie etwa die wiederholten Chemiewaffeneinsätze der syrischen Regierung zeigen, spielt für Putin keine Rolle. Viel wichtiger ist die Anerkennung durch die USA als Akteur, der sowohl Einfluss auf Assad hat, als auch zwischen Israel und dem Iran vermitteln könnte.



Nur die wenigsten unabhängigen Stimmen in Moskau glauben jedoch, dass es sich um den Beginn einer großen Freundschaft handelt, auf die viele in Russland seit Trumps Wahl zum Präsidenten gehofft hatten. Der letzte Versuch in diese Richtung war grandios gescheitert: Im März 2009 brachte die damalige Außenministerin Hillary Clinton einen Reload-Button zu einem Treffen mit ihrem Kollegen Sergej Lawrow mit, den beide drückten. Nur ein Jahr zuvor hatte Russland Krieg in Georgien geführt. Die Hoffnungen waren groß, auch weil Dmitri Medwedew das Amt des Präsidenten innehatte und eine Modernisierung des Landes versprach. Nach wenigen Jahren, noch vor der Ukrainekrise, waren die Beziehungen dann wieder auf einem Nullpunkt angekommen. Putin bezichtigte die USA 2012 sogar, einen Regimewechsel in Russland herbeiführen zu wollen.

Das Verhältnis zwischen den USA und Russland sei heute schlechter als zur Zeit des Kalten Krieges, urteilen Russlands Außenpolitikexperten. Was stimmt: In den vergangenen Jahren herrschte weitgehend Funkstille zwischen den USA und Russland. Bis auf das Nötigste wurde nicht miteinander geredet, geschweige denn verhandelt. Nichts hat Russlands verlorenen Status als Supermacht schmerzhafter illustriert, als von den USA so ignoriert zu werden. Heute kann Putin dagegen die gute Zusammenarbeit der russischen und amerikanischen Geheimdienste bei der Terrorbekämpfung loben. Über dem gesamten Treffen schwebt die Botschaft: Russland wird wieder ernst genommen.



Rivalität bleibt für viele Experten trotzdem der einzig stabile Modus zwischen den beiden Staaten – auch unter dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. "Der hybride Krieg zwischen den USA und Russland wird weitergehen", sagt Dmitri Trenin, Leiter des Carnegie Moscow Centers und einer der führenden Außenpolitikexperten Russland. Der einzige Unterschied: Ab und an trifft man sich persönlich.