Afghanistan - Präsident Aschraf Ghani kündigt Waffenruhe mit Taliban an Für mindestens drei Monate will der afghanische Staatschef eine Waffenruhe mit den radikalislamischen Taliban. Mehrere Anführer der Taliban sollen dem Waffenstillstand zugestimmt haben. © Foto: Parwiz/Reuters

In Afghanistan hat Präsident Aschraf Ghani den Taliban eine vorübergehende Waffenruhe angeboten. Die Feuerpause solle zunächst während des Opferfests bis einschließlich Dienstag dauern, sagte Ghani am Sonntag anlässlich der Feiern zum 99. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes. Er hoffe auf eine Verlängerung der Waffenruhe bis zum 20. November, der als Tag der Geburt des Propheten Mohammed gilt. Allerdings betonte er auch, die Feuerpause könne nicht einseitig sein. Die Taliban reagierten zunächst nicht darauf.

Die Regierung hatte im Juni bereits zum Fest des Fastenbrechens eine Waffenruhe mit den Taliban ausgerufen. Damals akzeptierten die Taliban diese dreitägige Feuerpause, eine später von dem Präsidenten vorgeschlagene Verlängerung lehnten sie ab.

In den vergangenen Monaten eroberten Aufständische mehrere Bezirke in Afghanistan und verübten fast täglich Angriffe auf Polizisten und Soldaten. Am Samstag erklärte der Anführer der afghanischen Taliban, Haibatullah Achundsada, es werde im Land keinen Frieden geben, so lange die "ausländische Besatzung" andauere – eine Anspielung auf die US-geführten Truppen im Land. Er bekräftigte zudem den Standpunkt seiner Gruppe, dass der seit 17 Jahren währende Krieg nur durch direkte Gespräche mit den USA beendet werden könne.

USA und Nato rufen die Taliban zum Mitmachen auf

Die USA lobten die Initiative des afghanischen Präsidenten. "Die jüngste Waffenruhe in Afghanistan hat den tiefen Wunsch der afghanischen Bevölkerung nach einer Beendigung des Konflikts gezeigt", sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Er forderte die Taliban auf, sich zu beteiligen. Die internationale Gemeinschaft hoffe, dass die afghanische Bevölkerung das Eid-al-Adha-Fest "in diesem Jahr in Frieden, frei von Furcht" feiern könne.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb, er "ermutige" die Taliban, die Waffenruhe zu respektieren und ihre "Sorge um die Afghanen zu demonstrieren". Auch die pakistanische Regierung, der immer wieder vorgeworfen wird, Talibananführern einen sicheren Rückzugsraum zu bieten, lobte die Ankündigung.

Zuletzt hatten Taliban die 120 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernte Stadt Ghasni attackiert. Afghanische Soldaten bekämpften die Aufständischen im Stadtzentrum über fünf Tage hinweg, die USA griffen die Taliban aus der Luft an und schickten Militärberater. Die Extremisten wurden so wieder aus der Stadt vertrieben. Mindestens 100 afghanische Einsatzkräfte sowie 35 Zivilisten wurden getötet.