Ein Selbstmordattentäter hat im Osten Afghanistans drei Nato-Soldaten getötet. Ein US-Soldat und zwei afghanische Soldaten seien zudem bei dem Anschlag verletzt worden, wie das US-Militär weiter mitteilte. Welcher Nationalität die getöteten Soldaten waren, gab das Militär noch nicht bekannt. Die Männer gehörten zur Nato-Mission "Resolute Support", die sich seit Anfang 2015 um Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Streitkräfte kümmert.

Der Attentäter habe eine Patrouille attackiert, die zu Fuß unterwegs war, hieß es dem Bericht. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Laut der Sprecherin des Gouverneurs der afghanischen Provinz Parwan, Wahida Schahkar, habe sich der Anschlag nahe der Provinzhauptstadt Tscharakar ereignet.



Im Jahr 2014 hat die Nato ihre Kampfmission in Afghanistan gestoppt. Tausende ihrer Soldaten sind aber weiterhin im Land um afghanische Truppen bei der Ausbildung zu unterstützen. Zudem führen sie Terrorabwehr-Aktionen. Die Bundeswehr ist derzeit mit ungefähr 1.200 Soldaten an der Aktion beteiligt. Die meisten der deutschen Soldaten sind im Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert. Eine kleinere Gruppe ist in der Hauptstadt Kabul im Einsatz.