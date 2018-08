Ein weiterer Bezirk in Nordafghanistan ist an die aufständischen Taliban gefallen. Afghanische Sicherheitskräfte hätten ihre letzte Militärbasis im Bezirk Ghormatsch in der Provinz Fariab aufgegeben, sagte der Provinzrat Sajid Abdul Baki Haschemi. Als sich die Soldaten in die Provinzhauptstadt Maimana zurückgezogen hätten, sei der Konvoi aus rund 80 Fahrzeugen in einen Hinterhalt geraten. Dabei seien mindestens 25 Soldaten getötet und weitere 20 verwundet worden. Mindestens 16 seien von den Taliban gefangen genommen worden. Die genaue Anzahl der Opfer sei unbekannt, sagte Haschemi.



Bereits vor rund zwei Wochen hatten die Taliban eine andere Militärbasis in Ghormatsch überrannt und dabei Dutzende Soldaten getötet. Die Provinz Fariab, die an Turkmenistan grenzt, gehört mittlerweile zu den am schwersten umkämpften des Landes. In jüngster Zeit war es auch in anderen Landesteilen Afghanistans zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Aufständischen und Armee gekommen. So hat es erst vor Tagen in der Hauptstadt Kabul schwere Gefechte gegeben, ebenso in der südwestlich davon gelegenen Stadt Ghasni; in der Provinz Kundus im Nordosten des Landes haben Taliban-Kämpfer zuletzt 200 Passagiere mehrerer Busse verschleppt und kurzzeitig festgehalten.



Laut Militärangaben kontrollieren die Aufständischen mittlerweile knapp 14 Prozent der Bezirke des Landes, weitere 30 Prozent sind umkämpft. Die Taliban ignorieren eine Waffenruhe, die der afghanische Präsident Aschraf Ghani erst vor kurzem ausgerufen hatte.

Und in Kabul herrscht Regierungskrise



Dessen Regierung befinde sich in einer "tiefen politischen Krise, ist unter enormen militärischen Druck und sieht vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen einer ungewissen Zukunft entgegen", sagte ein afghanischer Beobachter der Washington Post. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Afghanistan sind für April 2019 geplant, zuvor wird im Oktober das Parlament gewählt.



Vor wenigen Tagen ist Mohammed Hanif Atmar, der nationale Sicherheitsberater Ghanis, von seinem Amt zurückgetreten. Drei Minister boten am Wochenende ebenfalls ihren Rücktritt an: der Verteidigungs- und der Innenminister sowie der Geheimdienstchef. Hintergrund sollen politische Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und Ghani darüber sein, wie auf die sich weiter verschlechternde Sicherheitslage im Land zu reagieren sei. Ghani lehnte die Rücktrittsgesuche der drei Minister ab. Seinem nunmehr ehemaligen Sicherheitsberater Atmar wiederum werden Ambitionen nachgesagt, selbst bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren.



Das Büro des Präsidenten gab derweil bekannt, dass Russland den Termin eines für Anfang September geplanten internationalen Treffens zum Afghanistan-Konflikt bis auf weiteres verschoben habe, "um die Teilnahme Afghanistans zu ermöglichen". Neben russischen Regierungsvertretern sollen bei dieser Gelegenheit auch solche aus China, Pakistan, Indien und dem Iran zusammentreffen. Taliban-Anführer haben ihr Kommen ebenfalls angekündigt. Die USA, die noch mit einem Militärkontingent von rund 16.000 Soldaten in Afghanistan vertreten sind, lehnten eine Teilnahme an dem geplanten Treffen in Moskau ab.

Neue Leute, neue Strategie: Was wollen die USA?



In der kommenden Woche wechselt das Kommando der US-Truppen in Afghanistan, der bisherige Befehlshaber General John Nicholson übergibt an seinen Nachfolger General Austin Miller, der zuletzt die Spezialeinsatzkommandos des US-Militärs befehligte. Zudem wird erwartet, dass die Regierung Trump in Bälde einen neuen zivilen Gesandten für Afghanistan ernennen wird, berichtet die Washington Post. Der Posten ist seit dem Ende der Obama-Administration vakant. Die Regierung unter Donald Trump wolle mit der Neubesetzung ihre Bereitschaft signalisieren, Friedensgespräche in Afghanistan zu beginnen, zitiert die Post einige Analysten.