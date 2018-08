Angela Merkel und Wladimir Putin kann man auch mal allein lassen. Der russische Präsident spricht sehr gut Deutsch, die Kanzlerin passabel Russisch. Aber vor allem können Berater und Beobachter beruhigt sein, dass die Lage unter Kontrolle bleibt, wenn die beiden die Köpfe zusammenstecken – wir haben es hier schließlich nicht mit Donald Trump zu tun. So muss es auch niemandem Sorgen bereiten, wenn die beiden lediglich vor ihrem Gespräch auf Schloss Meseberg in Brandenburg dürftige Statements abgeben, den Journalisten danach aber nicht mehr Rede und Antwort stehen an diesem Samstagabend. "Das ist ein Arbeitstreffen, davon sind jetzt keine speziellen Ergebnisse zu erwarten", hatte Merkel bereits vorher die Erwartungen gedämpft. Sie rechne mit "Kontroversen".



Dem Treffen im Gästehaus der Bundesregierung mangelt es nicht an heiklen Themen, doch es ist eben kein mit Symbolik überfrachteter Galatermin, eher die Fortführung einer langjährigen diplomatischen Auseinandersetzung. Die Positionen sind klar und keiner unterschätzt den anderen, eine Annäherung ist also schwierig und nicht an einem Abend zu machen, zumal in vielen Konflikten noch andere Staaten mitreden. Aber ein Blick in den Kalender lässt hoffen, dass sich da etwas entwickelt: Innerhalb weniger Monate ist es bereits das zweite bilaterale Gespräch der beiden, neben intensivierten Kontakten auf Ministerebene.

Merkel spricht dann in Meseberg auch davon, den "Gesprächsfaden von Sotschi" wieder aufzunehmen. Dort hatten sich die beiden erst im Mai mit einer ganz ähnlichen Agenda getroffen. Die Kanzlerin hebt die Bedeutung des Kontakts mit Russland hervor, vor allem wegen der "vielen auch sehr ernsten Konflikte weltweit" – "wir haben Verantwortung, und deshalb sollten wir daran arbeiten, Lösungen zu finden", sagte sie. Auch Putin betont die "große Bedeutung" der Zusammenarbeit mit Deutschland. Das Verhältnis ist von Respekt geprägt, das ist hier zu spüren.

Zu den ungelösten Konflikten auf Wiedervorlage gehört die Lage in der Ukraine. Dort bleibt das Ziel der Kanzlerin, einen Waffenstillstand im Osten des Landes und die Vereinbarungen des Minsker Abkommens durchzusetzen. Ohne solche Fortschritte sieht die Bundesregierung trotz entsprechender Forderungen aus Teilen der deutschen Politik und Wirtschaft keinen Anlass dafür, die Sanktionen gegen Russland aufzuweichen. Ebenso wenig kommt es für sie infrage, die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel durch Russland anzuerkennen.

Wo genau sollen Blauhelme stationiert werden?

Im Gespräch ist seit Längerem eine internationale Friedenstruppe der UN. Zwischen der Ukraine, den Europäern und Russland gibt es aber unterschiedliche Vorstellungen von der Ausgestaltung des Mandats. Der Kreml will Blauhelmsoldaten bislang nur an der gegenwärtigen Waffenstillstandslinie zwischen den von Russland unterstützten Separatistenmilizen und der ukrainischen Armee sehen, dort sind derzeit Beobachter der OSZE-Mission im Einsatz. Die Ukraine besteht darauf, die UN-Truppe müsse im ganzen besetzten Osten des Landes eingesetzt werden und auch die Grenze zu Russland kontrollieren. Merkel sagt vor dem Gespräch in Meseberg, das Deutschland weiter zusammen mit Frankreich vermitteln wolle – auch bei diesem Thema ist das Treffen auf dem Schloss also nur ein Zwischenschritt.

Angesichts der Entwicklung in Syrien versucht Putin offenbar, die europäischen Ängste vor neuen Flüchtlingskrisen für seine Zwecke zu nutzen. "Es ist wichtig, die humanitäre Komponente des syrischen Konflikts auszuweiten, vor allem humanitäre Hilfe für das syrische Volk", etwa bei der Wasserversorgung oder medizinischer Hilfe, sagt er in Meseberg. Vor allem in jenen syrischen Regionen sei das wichtig, in die Flüchtlinge aus dem Ausland heimkehren könnten – nicht nur aus Europa, sondern auch aus den Nachbarländern Jordanien, Libanon und Türkei. "Das ist potenziell eine große Last für Europa", sagt Putin.

Ein unangenehmes Angebot steht seit einiger Zeit halb ausgesprochen im Raum: Russland könnte die Rückkehr geflüchteter Syrer in ihre Heimat erleichtern und einen Friedensprozess ermöglichen, wenn sich Europa mit dem Status quo arrangiert und dazu den Wiederaufbau in Syrien mitfinanziert oder Sanktionen lockert. Bezahlt der Westen also für die Zerstörung, die Baschar al-Assad und seine Verbündeten inklusive Putin angerichtet haben, will der russische Präsident seinen Schützling auch vom nächsten großen Massaker in der letzten oppositionellen Provinz Idlib abhalten, hieß es jüngst. Fraglich, ob der eine auf den anderen hört und wie ernst solche Offerten überhaupt zu nehmen sind. Denn ebendiese Offensive bereitet Russland gerade mit vor.