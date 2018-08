Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Wochenende nach Andalusien, um den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu treffen. Bei den informellen Gesprächen soll es vor allem um das Thema Migration gehen. In dieser Woche hatten sich Deutschland und Spanien bereits auf ein gemeinsames Rücknahmeabkommen verständigt. Das Treffen findet im Nationalpark Doñana in einer Finca statt, die als Erholungsanlage für die spanischen Regierungschefs dient.



Angela Merkel (CDU) solle Spanien Hilfe in der Flüchtlingspolitik zusagen und die Chance auf Dialog nutzen, forderte die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Die Bundesregierung müsse damit in Europa "wieder auf Kooperation statt Konfrontation" setzen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundeskanzlerin solle mit dem neuen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Spaniens für einen "gerechten Verteilmechanismus" für Flüchtlinge in der EU und ein Ende der Blockade der Seenotrettung kämpfen. "Diese Chance, dass in Europa wieder miteinander gesprochen wird, statt übereinander zu schimpfen, muss die Bundeskanzlerin nutzen", sagte Göring-Eckardt.

Spanien und Deutschland haben in dieser Woche eine Vereinbarung über die Rückführung angekommener Migranten getroffen, die laut dem Bundesinnenministerium ab dem 11. August in Kraft treten soll. Sie gilt für Flüchtlinge, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, für deren Asylantrag aber Spanien zuständig wäre. Dort kommen die meisten über das Mittelmeer Geflüchteten an, da Italiens Regierung die Häfen für Rettungsschiffe gesperrt hat. Binnen 48 Stunden soll es künftig möglich sein, sie zurückzuschicken.

"Spanien verdient eine positive Antwort"

Auf solche Zurückweisungen an der Grenze hatte der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bestanden – was Katrin Göring-Eckardt ein "Stück Requisite aus Seehofers rüpelhaftem Rücktrittstheater"nennt: "Welcher Flüchtling aus Spanien reist schon über Österreich ein, um an einem bayrischen Grenzübergang gestoppt zu werden?" Dennoch sei Spaniens Signal der Kooperation ein positives Zeichen, das "eine ebenso positive Antwort von Deutschland verdient".

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Die Kanzlerin sollte darauf drängen, dass Spanien ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge einrichtet, aus dem wirklich Schutzbedürftige in andere EU-Länder verteilt, aber Nichtschutzbedürftige in ihre Herkunftsländer zurückgeführt würden." Andere EU-Staaten, auch Deutschland, müssten Spanien dabei mit der Entsendung von Entscheidern unterstützen. Zudem solle Madrid seine guten Verbindungen nach Nordafrika einsetzen. Lambsdorff forderte weiter: "Die Kanzlerin sollte Premier Sánchez dazu drängen, Marokko zur Einrichtung von Ausschiffungsplattformen zur Rücknahme von Migranten zu bewegen."



In Spanien wurden in diesem Jahr bisher gut 24.000 Migranten registriert. Das entspricht der gesamten Zahl von 2017. Kritiker werfen dem Regierungschef vor, zur Einreise nach Spanien zu ermuntern, während Länder wie Italien die Kontrollen verstärkt haben.