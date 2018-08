Die US-Regierung hat Stephen Biegun zum Sondergesandten für Nordkorea ernannt. "Steve wird die US-Politik gegenüber Nordkorea leiten", sagte Außenminister Mike Pompeo. Diese sei darauf ausgerichtet, dass Nordkorea nachprüfbar und endgültig abrüste. Dazu habe sich Nordkoreas Machthaber Kim Jon Un bekannt, sagte Pompeo. Er werde schon kommende Woche gemeinsam mit Biegun nach Pjöngjang reisen.

Biegun sagte, Präsident Donald Trump habe eine Gelegenheit geschaffen, die genutzt werden müsse, um eine friedliche Zukunft für das nordkoreanische Volk zu sichern. Allerdings seien die Probleme groß, und es werde schwer, sie zu lösen. Es wird Pompeos vierte Reise nach Nordkorea und die zweite nach dem Treffen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Juni.

Biegun gehörte von 2001 bis 2003 zum Nationalen Sicherheitsrat des damaligen Präsidenten George W. Bush. Danach hat er 14 Jahre lang für den Autokonzern Ford gearbeitet.

Beim dem Gipfeltreffen von Kim und Trump am 12. Juni in Singapur hatte der nordkoreanische Machthaber zwar einer "Denuklearisierung" seines Landes zugestimmt. Genauere Definitionen, einen Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen nannten jedoch weder Trump noch Kim. Deshalb wird die Vereinbarung vielfach als zu vage kritisiert.

Seit dem Treffen gab es keine sichtbaren Fortschritte. Zwar übergab das Regime in Pjöngjang sterbliche Überreste an die USA, die von US-Soldaten stammen sollen. Einen Zeitplan für eine atomare Abrüstung gibt es aber weiterhin nicht. Die Internationale Atomenergiebehörde kam in einem Bericht zu dem Schluss, dass Nordkorea sein Atomprogramm nicht eingeschränkt, geschweige denn aufgegeben habe.