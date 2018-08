Großbritannien kann nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas nicht auf Sonderregeln beim Zugang zum EU-Binnenmarkt nach dem Brexit hoffen. "Letztlich wird es darum gehen, dass wir uns dem sogenannten Rosinenpicken widersetzen", sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in Berlin. Hintergrund seiner Aussage sind britische Versuche, einige Grundfreiheiten in Anspruch nehmen zu wollen und andere wie die Freizügigkeit innerhalb der EU zurückzuweisen. Maas zufolge dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass ein Austritt aus der Europäischen Union keine Nachteile nach sich ziehe.



Auch Barnier erteilte britischen Sonderregeln erneut eine Absage. Es werde für London "keinen Markt à la carte" geben, sagte er. Die Briten "müssen respektieren, wer wir sind", forderte der EU-Chefunterhändler für den Brexit.

London und Brüssel müssen die Verhandlungen über den Austrittsvertrag und über eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen eigentlich bis zum EU-Gipfel im Oktober abschließen, doch treten die Verhandlungen auf der Stelle. Nach dem Gipfel bleiben für die Ratifizierung des Austrittsvertrags durch die Parlamente beider Seiten nur noch wenige Monate bis zu dem für den 29. März 2019 geplanten Brexit.

Britischer Minister stellt Brexit-Frist infrage

Maas zufolge ist nach Ansicht der Bundesregierung die Klärung der Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland die letzte große Hürde in den Verhandlungen. Ein Abkommen müsse garantieren, dass es keine harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland gebe, sagte der Außenminister. Diese Garantie müsse unabhängig davon gelten, wie die EU und Großbritannien ihr Verhältnis regelten.

Barniers Verhandlungspartner, der britische Brexit-Minister Dominic Raab, äußerte sich vor Abgeordneten des Oberhauses in London erneut zuversichtlich, dass eine Einigung mit der EU in Reichweite ist. Beim Zeitplan gebe es aber einen gewissen Spielraum. Es bestehe die "Möglichkeit, dass es sich darüber hinaus zieht", sagte Raab. Barnier sprach in Berlin von Oktober oder November.

Bei einem harten Brexit, also einem Ausstieg ohne Abkommen mit der EU, gelten für Großbritannien ab diesem Datum die üblichen WTO-Regeln, also auch zahlreiche Grenz- und Zollbeschränkungen im Handel mit der EU.