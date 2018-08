Charlottesville - Hunderte protestieren gegen rechte Gewalt Vor einem Jahr wurde bei einem rechtsextremen Aufmarsch in der US-Stadt Charlottesville eine Gegendemonstrantin getötet. Am Jahrestag demonstrieren Hunderte gegen Rassismus. © Foto: Logan Cyrus/AFP/Getty Images)

In den USA haben am Jahrestag der gewaltsamen Proteste von Charlottesville zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. In der Hauptstadt Washington versammelten sich Hunderte Gegendemonstranten, um gegen einen rechtsextremen Aufmarsch vor dem Weißen Haus zu protestieren. Auch in Charlottesville selbst versammelten sich Aktivisten zu einer Kundgebung.

Am Nachmittag kamen im Zentrum Washingtons mehrere Hundert Menschen zu einer Gegendemonstration zusammen. Teilnehmer hielten Schilder mit Aufschriften wie "Deportiert Nazis", "Weiße Vorherrschaft ist Terrorismus" oder "Keine Nazis - kein KKK - keine faschistischen USA" hoch. Das Kürzel KKK steht für den rassistischen Ku-Klux-Klan. Am Abend wollen auch die Gegendemonstranten vor das Weiße Haus ziehen. Die Polizei hat angekündigt, die Gruppen strikt voneinander trennen zu wollen. Auch in anderen US-Städten wie der Universitätsstadt Berkeley gingen linke Aktivisten sowie Anhänger von Präsident Donald Trump auf die Straße.



Ein Demonstrant sagte: "Wir erheben uns gegen den rechten Flügel." Mit Blick auf Trump, der auf Twitter "alle Formen von Rassismus und Gewalttaten" verurteilt hatte, sagte Barrows, der Präsident lüge. Trumps Aussagen seien "Bullshit", sagte eine andere Demonstrantin: "Er sagt das, weil er das sagen muss."

Vor dem Weißen Haus soll am Abend unter dem Titel Unite the Right 2 eine Nachfolgeveranstaltung zum Aufmarsch von Charlottesville stattfinden. In Charlottesville selbst war der Nachfolgeaufmarsch verboten worden. Auf der Rednerliste steht mit David Duke auch ein ehemaliges Führungsmitglied des Ku-Klux-Klans. Die Veranstalter riefen dazu auf, nur Flaggen der USA und der Südstaaten mitzubringen. In Charlottesville hatten einige Teilnehmer Hakenkreuzflaggen gezeigt.

Erinnerung an Heather Heyer in Charlottesville

Auch in Charlottesville demonstrierten mehr als 100 Menschen gegen Rassismus. Die Demonstranten übten Kritik an der verstärkten Polizeipräsenz und warfen den Beamten vor, Rassisten zu unterstützen. Die Polizei war nach dem Aufmarsch von 2017 in die Kritik geraten, weil sie nach Einschätzung von Beobachtern zu passiv auf die Gewalt reagiert hatte.

Der Gründer einer Gruppe von Geistlichen und Laien, Pastor Seth Wispelwey, sagte, die Ereignisse vom August 2017 bewegten die Menschen in Charlottesville noch immer. Er hoffe, dass der Jahrestag eine Wende einleiten könne. Die Mutter der vor einem Jahr getöteten Heather Heyer, Susan Bro, sprach sich gegen Fremdenhass aus. Sehr viele Wunden müssten noch verheilen. Charlottesville und die gesamten USA hätten ein "riesiges Rassismus-Problem", sagte sie. Der Jahrestag handele von mehr als nur von ihrer Tochter, sagte sie und verwies auf die vielen Menschen, die damals verletzt worden seien.



In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia hatten sich im August 2017 Rechtsextreme zu einer Demonstration mit dem Titel Unite the Right versammelt. Am Rande einer Gegendemonstration raste ein Neonazi absichtlich mit einem Auto in die Menge und tötete die 32-jährige Heather Heyer. Zahlreiche Menschen wurden verletzt.