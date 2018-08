1/14

Ein Mann kniet am Samstag in Charlottesville neben Blumen und Gedenkbekundungen an die 32-jährige Heather Heyer, die am 12. August 2017 während der Ausschreitungen in Charlottesville ums Leben kam. Anlässlich der Demonstration "Vereint die Rechte" von Extremisten in Charlottesville war es damals zu Gegenkundgebungen und Ausschreitungen gekommen. Ein Rechtsextremist steuerte dann ein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten und überfuhr Heyer.