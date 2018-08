Als US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz zum neuen Handelsabkommen mit Mexiko seinen Amtskollegen aus Mexiko zuschalten wollte, hörten Trump und die anwesenden Journalisten zunächst: nichts. Erst als ein Mitarbeiter es ein zweites Mal versuchte, stand die Leitung nach Mexiko-Stadt. Anschließend konnte Trump sich wieder darauf konzentrieren, den Stand der Verhandlungen als großen Erfolg zu verkaufen. Die beiden Ländern haben sich auf Eckpunkte in der Handelspolitik geeinigt. "Es ist ein großer Tag für den Handel und ein großer Tag für unser Land", sagte Trump.

Er hatte es zu einem zentralen Punkt auf seiner Agenda gemacht, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) neu zu verhandeln. Den Nachbarn warf er vor, Jobs und Unternehmen aus den USA abzuziehen und den amerikanischen Arbeitern zu schaden. Sein Versprechen, die vermeintlich unfairen Handelsbeziehungen im amerikanischen Sinn zu korrigieren, hatte ihm Unterstützung in den industriegeprägten Bundesstaaten des sogenannten Rust Belt gesichert.

Um den Druck auf die Nachbarn zu erhöhen, hatte Trump im Mai hohe Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Mexiko und Kanada erlassen. Er machte klar, dass er die Abgaben nur dann wieder abschaffen würde, wenn sich beide Länder auf Zugeständnisse im Rahmen eines neuen Abkommens einließen.



16 Dollar Stundenlohn für Teile der Produktion in Mexiko

Das scheint gewirkt zu haben. Beide Länder einigten sich etwa darauf, bei eingeführten Autos den Anteil amerikanischer Bestandteile von 62,5 auf 75 Prozent zu erhöhen. Zudem muss ein festgelegter Teil der Produktion in Fabriken mit Stundenlöhnen von mindestens 16 Dollar stattfinden. Das soll die Abwanderung von US-Jobs nach Mexiko eindämmen. Auf Fahrzeuge, die den neuen Anforderungen nicht entsprechen, werden demnach Importzölle von 2,5 Prozent fällig.

Die Vereinbarungen sind der bislang größte Fortschritt, seit die Gespräche über eine Neuverhandlung vor rund einem Jahr begonnen haben. Und sie dürften auch bei US-Unternehmen für Entspannung sorgen, die seit Monaten mit der Planungsunsicherheit leben müssen – zumal es Zollkonflikte auch mit anderen wichtigen Handelspartnern wie der EU und China gibt.

Doch auch jetzt bleiben zahlreiche Lücken, die wichtigste davon: Noch ist unklar, ob Kanada Teil eines neuen Abkommen wird oder nicht. Zwar erklärte der US-Präsident, er würde eine Beteiligung Kanadas begrüßen, Außenministerin Chrystia Freeland verkürzte eigens ihre Europareise, um am Dienstag für Gespräche nach Washington zu kommen. Aber die Bedingungen für einen schnellen Konsens sind ungünstig. Dass das so ist, hat vor allem Trump selbst zu verantworten. In den vergangenen Monaten hatte er die Angriffe auf seinen kanadischen Amtskollegen verschärft und dabei den Bogen bisweilen überspannt. Etwa nach dem G7-Gipfel in Québec, als er Trudeau per Twitter als "unehrlich und schwach" angriff.