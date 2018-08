Im Handelsstreit zwischen den USA und China legt Washington nach. Für den 23. August hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump weitere Zölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten Zölle in Höhe von 25 Prozent betreffen Güter im Wert von insgesamt 16 Milliarden Dollar, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Betroffen sind vor allem Metalle, Schmierstoffe, Chemikalien und Elektronik sowie Industrieprodukte wie Dampfturbinen und Eisenträger.



Bereits Anfang Juli hatte die US-Regierung Zölle von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt. Insgesamt fallen dann künftig Zölle für 279 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. Peking reagierte mit ähnlichen Abgaben auf US-Produkte. Der Handelskonflikt dürfte jedoch weiter eskalieren: In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer beauftragt, auf chinesische Einfuhren im Umfang von 200 Milliarden Dollar einen Sonderzoll von 25 Prozent zu prüfen – statt der zuvor anvisierten zehn Prozent.



US-Präsident Donald Trump wirft China seit längerem unfaire Handelspraktiken, erzwungenen Technologietransfer von US-Firmen und Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trotz gegenseitiger Beschuldigungen und angedrohter Vergeltung für Importzölle haben beide Seiten immer wieder durchblicken lassen, dass sie versuchen wollen, die Probleme durch Verhandlungen zu lösen.

Den US-Präsident stört vor allem große Defizit seines Landes im Handel mit China und auch mit der Europäischen Union und hat deswegen den Zollstreit vom Zaun gebrochen. Die USA führen Waren im Wert 130 Milliarden US-Dollar nach China aus, während China Güter im Wert von 500 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten exportiert. Die EU hat in Gesprächen mit Trump erreicht, dass sie von höheren Zöllen auf ihre in die USA gelieferten Autos zunächst verschont bleiben soll. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versprach Trump während seines Treffens Ende Juli, die EU werde mehr Soja aus den USA einführen. Amerikanische Landwirte mussten zuletzt wegen von China verhängten Zusatzzöllen starke Umsatzeinbußen fürchten.