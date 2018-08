Die USA und China haben im Handelsstreit neue Importzölle gegeneinander verhängt. Nach US-Angaben betreffen die Zollerhöhungen chinesische Importgüter im Wert von 16 Milliarden US-Dollar, darunter Chemikalien, Plastikerzeugnisse und Motorräder. Auf sie fällt künftig ein Aufschlag in Höhe von 25 Prozent an.



China verurteilte die neuen Strafzölle und reagierte mit eigenen Sonderzöllen auf Benzin, Autos, Stahl und Medizintechnik aus den USA. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums handelt es sich dabei um Aufschläge in ähnlichem Umfang.

Die USA zeigten sich trotz der chinesischen Reaktion überlegen. China könne auf Dauer nicht im gleichen Tempo wie die USA Importzölle verhängen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross. "Natürlich werden sie ein bisschen Vergeltung üben", aber am Ende hätten die USA die stärkere Wirtschaft und "viel mehr Kugeln als sie".

China will gegen die USA klagen

Die chinesische Regierung kritisierte die Zollerhöhung der USA als Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation und kündigte an, dagegen zu klagen. Die USA hatten unter anderem gefordert, dass China seine Pläne für eine staatliche Entwicklung von Technologie reduziert. Amerikanische Vertreterinnen und Vertreter befürchten dadurch einen Schaden für die US-Wirtschaft.



Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt befinden sich seit Monaten in einem Handelsstreit, in dem sie sich gegenseitig mit Importzöllen und weiteren Konsequenzen drohen. Weltweit wächst deshalb die Sorge vor einem globalen Konjunktureinbruch. Bereits im Juli hatten beide Länder Zollerhöhungen für Einfuhren in Höhe von 34 Milliarden Dollar eingesetzt. Die USA werfen China unter anderem Diebstahl geistigen Eigentums vor, Präsident Donald Trump stört sich zudem am seiner Auffassung nach zu hohen Defizit der USA im Handel mit China.



Parallel zu den neuen Zöllen finden derzeit in Washington zum ersten Mal seit Juni formelle Gespräche beider Seiten über den Handelsstreit statt. China äußerte sich im Vorfeld optimistisch, Trump dämpfte aber die Erwartungen.