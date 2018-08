Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat am Montag eine weitere Reform gegen die Wirtschaftskrise in dem Land umgesetzt: Im Kampf gegen die Hyperinflation streicht er fünf Nullen bei den Preisen und führt neue Geldscheine ein. Aus einer Million Bolívar fuerte (starker Bolívar) wurden 10 Bolívar soberano (souveräner Bolívar).



Außerdem wird der Mindestlohn um 3.000 Prozent erhöht und die Steuern angehoben, was die Staatseinnahmen stützen sollen. Zudem sollen Gehälter, Preise und der Wechselkurs des Landes an die staatlich unterstützte Kryptowährung Petro gekoppelt werden.

Wirtschaftsvertreter bezeichneten den Schritt als kontraproduktiv. Die Maßnahme werde die wirtschaftliche Instabilität weiter verschärfen, sagte der Vorsitzende des führenden Unternehmerverbands Fedecamaras, Carlos Larrazabal, bei einer Pressekonferenz. Die Venezolaner reagierten nervös auf den neuen Bolívar, die meisten Geschäfte blieben nach der Ausgabe der neuen Scheine geschlossen.

Der alte Bolívar war praktisch wertlos

Venezuela steckt schon seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, der alte Bolívar war praktisch wertlos. Durch den Verfall des Ölpreises seit 2014 fehlt dem südamerikanischen Staat das Geld. Öl ist die Haupteinnahme-Quelle für Venezuela. Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge schrumpfte die Wirtschaft des Landes 2017 um zwölf Prozent. Es gibt gravierende Versorgungsengpässe im Land, die nach UN-Angaben bereits mehr als zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben haben.

Für dieses Jahr sagt der IWF eine Inflation von einer Million Prozent in Venezuela voraus. Die Opposition wirft Maduro den Aufbau einer Diktatur, Misswirtschaft und Korruption vor. Maduro wirft den USA vor, einen Wirtschaftskrieg in seinem Land angezettelt zu haben. Er hatte in der Nacht zum Samstag im staatlichen Fernsehen umfassende Reformen angekündigt. "Ich will, dass sich das Land wieder erholt, und ich habe das Rezept dafür. Vertraut mir", sagte er.



Am Montag kamen erneut zahlreiche Venezolaner über die Grenze nach Brasilien. Ein Armeevertreter im brasilianischen Grenzort Pacaraima rechnete mit rund 900 Neuankömmlingen. Zuletzt waren im Schnitt etwa 500 Menschen pro Tag über die Grenze gekommen. Nachdem Einheimische in dem Grenzort am Wochenende Zelte von Flüchtlingen angezündet hatten, kehrten etwa 1.200 Flüchtlinge nach Venezuela zurück, Brasiliens Präsident Michel Temer entsandte Soldaten an die Grenze.