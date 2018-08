Die Terrormiliz Islamischer Staat hat trotz seiner Niederlage im Irak und in weiten Teilen Syriens nach Einschätzung der Vereinten Nationen noch insgesamt bis zu 30 000 Anhänger in beiden Ländern. Man müsse davon ausgehen, dass ein verkleinerter, "im Geheimen" aktiver "Kern" der Extremistengruppe dort überleben werde, hieß es in einem Report der UN-Fachleute, die die Einhaltung von Sanktionen gegen den IS und Al-Kaida überwachen.



Die geschätzte Zahl der IS-Mitglieder verteile sich fast gleichmäßig auf den Irak und Syrien, hieß es. Zwar seien viele Kämpfer, Strategen und Befehlshaber der Terrormiliz bei Scharmützeln getötet worden. Andere hätten unmittelbare Konfliktzonen verlassen, doch harrten viele weiter im Irak und in Syrien aus. Einige kämpften weiter, während "andere sich in ihnen wohlgesonnen Gemeinden und urbanen Gebieten verstecken".



Mit tausenden dieser Kämpfer stamme immer noch ein "großer Teil" aus dem Ausland, heißt es in dem Bericht. Der Zustrom ausländischer Kämpfer nach Syrien und in den Irak nehme aber ab und sei schwächer als erwartet ausgefallen.



Versteckte "Schläferzellen"

Die IS-Miliz, die 2014 weite Teile des Irak und Syriens überrannt und dort ein "Kalifat" ausgerufen hatte, kontrolliert mittlerweile nur noch wenige Gebiete in Syrien, sei aber immer noch der Lage, Anschläge in Syrien zu verüben, warnen die UN-Experten. Auch im Irak, wo der IS keine Gebiete mehr kontrolliere, seien die Milizen noch über versteckte "Schläferzellen" aktiv.

In Afghanistan, Libyen, Südostasien und in Westafrika gebe es zudem IS-Ableger mit erheblicher Anhängerschaft: 3000 bis 4000 IS-Kämpfer halten sich dem Bericht zufolge in Libyen auf. Die wichtigsten Anführer der Miliz werden aber in Afghanistan vermutet: Dort halten sich nach Einschätzung der UN insgesamt 3500 bis 4500 IS-Kämpfer auf, deren Zahl demnach auch weiter zunimmt.

Mancherorts Al-Kaida Ableger stärker als der IS

Aber auch das Terrornetzwerk Al-Kaida zeige sich nach wie vor widerstandsfähig, hieß es in dem Bericht, der auch dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt wurde. Mancherorts seien die Ableger und Verbündeten von Al-Kaida sogar stärker als der IS. Dies gelte etwa für Somalia, Jemen, Südasien und die afrikanische Sahelregion.



Auch die Al-Kaida-Führung im Iran zeige mehr Präsenz und arbeite mit Terrornetzwerkführer Aiman Al-Sawahiri zusammen. Dieser übe "seine Autorität noch effektiver aus als er dies früher tun konnte".