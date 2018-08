Kurz vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen gegen den Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani der Regierung in Washington psychologische Kriegsführung vorgeworfen. "Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten", sagte Ruhani im iranischen Fernsehen. Diesen werde das Land aber mit Solidarität und Einheit innerhalb der politischen Führung und im Volk bewältigen. Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Donald Trump nannte Ruhani unsinnig.



Trotz der Sanktionen wolle der Iran am Atomabkommen festhalten, kündigte Ruhani an. "Wir werden trotz der Sanktionen der Welt zeigen, dass wir unser Wort halten und uns an internationale Verträge halten."



Trump hatte das Atomabkommen des Westens mit dem Iran, das die Aufhebung von Sanktionen im Gegenzug für den Verzicht auf den Bau von Atomwaffen vorsieht, trotz starker Kritik auch von der EU aufgekündigt. Er kritisierte, die Vereinbarung sei untauglich dafür gewesen, den Bau einer Atombombe zu verhindern, und habe die Regierung in Teheran noch dazu mit Geld versorgt – "der schlechteste Deal aller Zeiten".



Ruhani sagte, Trump habe von Anfang an versucht, den Iran dazu zu bringen, ebenfalls aus dem Atomdeal auszusteigen, um die Regierung in Teheran wieder vor den UN-Sicherheitsrat bringen zu können. Allerdings hätten der Iran und die anderen fünf Verhandlungspartner rational gehandelt, das Abkommen am Leben gehalten und diesen Plan neutralisiert.



Dollarerwerb, Ölimporte, Handel mit Metallen

In einer ersten Sanktionsrunde wollen die USA erreichen, dass der Iran keine US-Dollar erwerben und nicht mehr mit Gold und Edelmetallen handeln kann. Auch der Handel mit bestimmten Rohstoffen soll unterbunden werden. Zudem wird der Import iranischer Lebensmittel und Teppiche in die USA untersagt. Passagierflugzeuge und Flugzeugteile dürfen nicht mehr an den Iran geliefert werden. 90 Tage später sollen dann Sanktionen wiedereingesetzt werden, mit deren Hilfe Ölimporte anderer Länder aus dem Iran auf null reduziert werden sollen. Gleichzeitig soll der internationale Zahlungsverkehr mit dem Land lahmgelegt werden.

Experten wie Richard Nephew von der New Yorker Columbia-Universität erwarten, dass die Menschen im Iran die Sanktionen hart zu spüren bekommen werden in Form von Inflation und Arbeitslosigkeit. Trump selbst hatte am Samstag getwittert: "Dem Iran und seiner Wirtschaft geht es sehr schlecht, und schnell!" Beobachter glauben, dass Trump hofft, dass der Unmut im Volk über die Folgen der Sanktionen zu Druck auf die Regierung in Teheran führen werde.



Ruhani sagte, der Iran sei mit den politischen Reaktionen der Europäer sowie Russlands und Chinas absolut zufrieden. Im praktischen Bereich gebe es aber Probleme mit den Firmen, die aus diversen Gründen ihre Aktivitäten im Iran wegen der Sanktionen begrenzen wollten. Der Iran werde weiterhin mit seinen Partnern intensiv nach Lösungen suchen.

Trump hatte kürzlich gesagt, er sei zu einem bedingungslosen Treffen mit der iranischen Führung bereit. Dies hatte sein Außenminister Mike Pompeo allerdings kurz danach relativiert. Er nannte eine Reihe von Bedingungen, die die iranische Seite erfüllen müsse, ehe Trump einem Treffen mit Ruhani zustimme. Die Regierung in Teheran müsse sich dazu bekennen, ihren Umgang mit dem eigenen Volk fundamental zu ändern, und ihr "bösartiges Verhalten" im Nahen Osten einstellen. Außerdem müsse sie zustimmen, ein Abkommen abschließen zu wollen, das die Entwicklung von Atomwaffen tatsächlich verhindere.



Ruhani sagte, er lehne das Gesprächsangebot Trumps nicht ab, aber Verhandlungen sollten seiner Meinung nach ergebnisorientiert und auf der Basis von Aufrichtigkeit geführt werden. Trump habe mit dem Ausstieg aus diversen internationalen Verträgen bewiesen, dass dies bei ihm nicht der Fall sei. Sollte sich das ändern, wäre der Iran wieder bereit, Gespräche aufzunehmen, sagte Ruhani.