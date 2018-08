Es ist ein brisanter Spagat, den die Regierung in Teheran zurzeit versucht: Außenpolitisch verfolgt das Regime einen kompromisslosen Kurs. Erst Anfang der Woche lehnte die Regierung ein Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump schroff ab. Stattdessen begann das iranische Militär am Donnerstag eine Übung im Persischen Golf und in der Straße von Hormus, die zeigen soll, dass man diesen wichtigen Seeweg blockieren kann.

Daheim aber steckt das Mullah-Regime in einer tiefen Krise. Das Volk protestiert seit Monaten gegen die Regierung, insbesondere wegen der immer gravierenderen wirtschaftlichen Probleme. Der Rial, die iranische Währung, hat in den vergangenen sechs Monaten 120 Prozent an Wert verloren. In den Städten Isfahan, Kataj, Shiraz, Teheran und Mashhad bleiben Geschäfte in diesen Tagen aus Protest geschlossen, Menschen gehen auf die Straße. Ihre Rufe sind bezeichnend: Neben "Tod den hohen Preisen" und "Tod den Dikatoren" rufen sie: "Nein zu Gaza, nein zum Libanon, mein Leben für Iran!" In den vergangenen Monaten kamen 25 Demonstranten bei gewaltsamen Auseinandersetzungen ums Leben, mehr als 5.000 wurden verhaftet. Doch das schreckt die Bevölkerung nicht mehr ab. Ihre Not ist zu groß geworden.

Tatsächlich sehen die iranischen Bürger schon seit Langem nicht mehr ein, warum die Mullahs Hunderte von Millionen Dollar, die bis zum Abschluss des Nuklearabkommens in 2015 auf ausländischen Konten eingefroren waren und dann freigegeben wurden, nun für die Unterstützung und den Aufbau von Milizen im Jemen, in Syrien, im Libanon und in Gaza verwendet werden. Der Frust der Bürger nimmt zu – sie hatten sich vom Nukleardeal einen wirtschaftlichen Aufschwung und mehr Freiheiten erhofft.

Neuer Tiefschlag für die Wirtschaft

Die neuen US-Sanktionen könnten der dahinsiechenden Wirtschaft Irans einen folgenreichen Tiefschlag versetzen. Am kommenden Montag wird eine erste Stufe in Kraft treten. So wird der Iran keine US-Dollar mehr einkaufen können, der internationale Handel mit Irans Goldvorräten, mit Stahl, Kohle und anderen Waren wird ebenfalls sanktioniert. In einer weiteren Eskalationsstufe werden später im Jahr Sanktionen auf die Öl- und Energieexporte Irans verhängt und Transaktionen mit der Zentralbank untersagt. Zum Ende des Jahres könnte die Inflationsrate im Iran laut Fachleuten auf bis zu 50 Prozent steigen.

Schon jetzt sind die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen zu spüren. Internationale Firmen ziehen sich sicherheitshalber aus dem Geschäft mit Teheran zurück, da sie fürchten, den amerikanischen Markt zu verlieren. Siemens hat bereits angekündigt, keine neuen Aufträge aus dem Iran mehr anzunehmen. Auch Maersk, die größte Container-Schiffahrtsgesellschaft der Welt, erklärte kürzlich, man werde keine iranischen Häfen mehr anlaufen. Der französische Ölkonzern Total gab bekannt, dass er sich aus dem Milliardendeal mit dem Iran und der chinesischen Firma CNCP zurückziehen werde, falls er von den USA keine Ausnahmegenehmigung erhalte. Total wollte im Iran zusammen mit den Chinesen ein Gasfeld ausbeuten.