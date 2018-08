Italien ist kein Land voller Rassisten, nur weil ein Mann wie Matteo Salvini Innenminister geworden ist. Es ist auch kein Land voller Europafeinde, nur weil Vizepremier Luigi Di Maio der EU droht wie ein Erpresser. Es ist kein finsteres Loch, das von Menschenfeinden bevölkert wird. Italien aber ist von dem Weg abgekommen, den es nach 1945 mit großer Entschlossenheit beschritten hat – und es ziehen sich dunkle Wolken zusammen.



Die von M5S und Lega gebildete Regierung führt das Land mit Höchstgeschwindigkeit Richtung Osten. Dorthin, wo Viktor Orbán, Jarosław Kaczyński, Andrej Babiš und Wladimir Putin regieren. Allesamt keine Freunde der Demokratie, des Rechtsstaates und der Menschenrechte. Matteo Salvini hat erst am Dienstag die Nähe zum ungarischen Premierminister Viktor Orbán mit großem Trara demonstriert. Orbán war bei dem Treffen in Mailand voll des Lobes für Salvini: "Er ist der Erste, der versucht, die Grenze im Mittelmeer zu schließen. Er ist mein Held!" Salvini hat nie einen Hehl aus seiner Bewunderung für Wladimir Putin gemacht. Er pflegt engen Kontakt zu dem Herrn im Kreml, so wie Orbán. Italien hat sich seit seiner Gründung vor mehr als 150 Jahren ideell noch nie so weit im Osten verankert. Es ist ein Tabubruch.

Was einmal als Wert galt, das bezeichnet die Regierung als Unwert. Berechenbarkeit ist jetzt sklavischer Gehorsam, Verlässlichkeit ist jetzt Unterwerfung unter das Diktat Brüssels respektive Berlins. Damit soll jetzt Schluss sein! Das posaunen Salvini und Di Maio jeden Tag hinaus. Vorbei, so sagen sie, sind die Zeiten, in denen Italien herumgeschubst wurde. Wir wollen wieder zählen! Wir werden den Herren Europas, wir werden Deutschland und Frankreich zeigen, wo der Hammer hängt.

Nur zu, kann man da nur antworten. Marschiert voran! Europa braucht ein Italien, das Gewicht und Stimme hat. Ein kreatives, innovatives Italien. Ein solches Italien wäre ein Geschenk für Europa. Nur leider ist das, was man zu sehen bekommt, weder einfallsreich noch neu. Was die italienische Regierung vorschlägt, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Das Bestehende zerschlagen, alle Fesseln lösen. Dann, das ist wohl der Kern von Salvinis und auch Di Maios Vorstellung, wird das italienische Volk sein mächtiges Haupt wieder erheben. In Brüssel, in Berlin und Paris soll man zittern. Tatsächlich zittert man schon jetzt in vielen Hauptstädten Europas, aber nicht wegen der Stärke Italiens, sondern wegen seiner eklatanten Schwäche.

Orbán ist ein Problem für Europa, aber Ungarns Gewicht ist im Vergleich zu Italien klein, und Ungarn ist nicht im Euro. Italien hingegen schon. Deswegen könnten die italienischen Probleme zu einer Katastrophe für Europa werden.

Schuld an der Schwäche Italiens ist nicht Brüssel, Berlin oder Paris, wie die Regierung in Rom behauptet. Schuld ist die italienische politische Kaste. Sie hat es wiederholt versäumt, das Land zu reformieren. Dabei gab es nach dem Ende des Kalten Krieges durchaus die Chance zum Neuanfang, nämlich 1992. Das war ein wahrlich revolutionäres Jahr. Damals brach das gesamte, durch und durch korrupte Parteiensystem zusammen. Alles hätte neu beginnen, alles hätte besser werden können. Doch so ist es nicht gekommen. 1994 wurde Silvio Berlusconi ins Amt des Premierministers gewählt. Es folgten fast 20 Jahre Stillstand – 20 Jahre, in denen Italien immer mehr an Gewicht verlor. Das Land driftete an den Rand.



Keine Erfindung Putins

Es gab, das gehört zur Wahrheit dazu, aber auch keine europäische Strategie gegenüber diesem aus dem Zentrum sich entfernenden Italien. Man schaute zu, wie Italien abrutschte, und hoffte, dass es gutgehen würde, irgendwie. Auf Berlusconi folgte ein kurzes Intermezzo von Romano Prodi, dann wieder Berlusconi, dann Mario Monti, Gianni Letta und Matteo Renzi – aber mehr als ein Strohfeuer waren die Nachfolger Berlusconis im Amt nicht. Der Sozialdemokrat Renzi hatte nach 1992 zum ersten Mal wieder Chancen, etwas Grundlegendes zu ändern. Die Wähler hatten ihm ihr Vertrauen geschenkt. Bei den Europawahlen 2014 erreichte sein Partito Democratico sagenhafte 40 Prozent, doch Renzi scheiterte an seiner legendären Eitelkeit. Ohne Renzi kein Salvini und kein Di Maio.

Nun also regieren die beiden in Rom so rabiat wie niemand sonst seit den Zwanzigerjahren. Es handelt sich um eine von den Italienern mit großer Mehrheit gewählte Regierung. Das gilt es zu respektieren. Und sie ist nicht vom Himmel gefallen. Weder Salvini noch Di Maio sind eine Erfindung Putins. Diese Regierung ist durch und durch italienisch. Und sie hat eine Vorgeschichte, bei der auch die EU eine nicht gerade glänzende Rolle spielt. Doch gibt es auch für diese Regierung Grenzen, so wie für alle Mitglieder der EU. Es ist Zeit, sie daran zu erinnern. Es ist Zeit, den Italienern ohne Überheblichkeit und in aller Freundschaft klarzumachen, welchen Preis sie zahlen werden, wenn ihre Regierung diesen Crashkurs weiterfährt.

Es ist Zeit, ihnen zu sagen, dass ihre Kreativität in Europa dringend gebraucht wird, nicht aber ihre Lust an der sinnlosen Zerstörung.