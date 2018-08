Der ehemalige CIA-Chef John Brennan erhält keinen Zugang mehr zu geheimen Informationen. Wie Regierungssprecherin Sarah Sanders mitteilte, hat ihm US-Präsident Donald Trump seine spezielle Sicherheitsgenehmigung entzogen.



Die Objektivität und Glaubwürdigkeit des Ex-CIA-Chefs werde durch seine Vergangenheit in Frage gestellt, sagte die Sprecherin. Zudem habe Brennan seinen Zugang zu vertraulichen Informationen genutzt, um eine Reihe von "unbegründeten und unverschämten" Vorwürfen gegen Trumps Regierung zu erheben und habe ein "erratisches Verhalten" gezeigt. Zudem beschuldigte sie ihn der Lüge. Sanders zitierte Trump, demzufolge das von Brennans "unberechenbarem Verhalten" ausgehende Risiko den Nutzen überwiege, der sich für hohe Regierungsbeamte aus Beratungen mit Brennan ergeben könne.

Brennan wirft Trump Machtmissbrauch vor

Der ehemalige CIA-Chef kritisierte den Entzug seiner Sicherheitsfreigabe. Das Vorgehen sei Machtmissbrauch durch den Präsidenten, sagte Brennan in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender MSNBC. Demnach sei Trumps jüngste Aktion ein Versuch, Kritiker einzuschüchtern und zu unterdrücken. Brennan sagte, dass er sich davon jedoch nicht abschrecken lassen werde.



Brennan war unter Trumps Vorgänger Barack Obama CIA-Chef und gilt als lautstarker Kritiker von Trump. So warf er dem Präsidenten unter anderem nach dessen umstrittener Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Verrat vor. Trump hatte sich bei dem Auftritt in Helsinki gegen die Einschätzung seiner eigenen Geheimdienste gestellt, wonach sich Russland in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt haben soll.

Bei der Sicherheitsfreigabe geht es um einen Status, der nach einer sehr gründlichen Überprüfung gewährt wird und Regierungsmitarbeitern beispielsweise Zugang zu geheimen Informationen und Dokumenten gibt. CIA-Direktoren und andere hohe US-Sicherheitsbeamte behalten den Status üblicherweise auch nach dem Ende ihrer Amtszeit, um etwa ihre Nachfolger in Übergangsphasen zu beraten oder mit Unternehmen in Sicherheitsfragen zusammenarbeiten zu können. Experten hatten gewarnt, der Entzug der Sicherheitsfreigabe als Reaktion auf Kritik an der Regierung mache aus der Sicherheitsüberprüfung eine noch nie da gewesene politische Veranstaltung

Weiteren Ex-Regierungsbeamten soll Sicherheitsfreigabe entzogen werden

Regierungssprecherin Sanders bestritt, dass der Entzug von Brennans Sicherheitsgenehmigung ein Versuch Trumps sei, gegen Kritiker vorzugehen. Allerdings prüft das Weiße Haus, ob auch weitere frühere Regierungsbeamte ihren Status verlieren. Sanders nannte Ex-FBI-Chef James Comey, Ex-Geheimdienstkoordinator James Clapper, Ex-NSA-Direktor Michael Hayden, die frühere stellvertretende Justizministerin Sally Yates, den früheren stellvertretenden FBI-Direktor Andrew McCabe sowie die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice. Alle waren von Trumps Vorgänger Barack Obama ernannt worden und stehen Trump sehr kritisch gegenüber. Zumindest Comey und McCabe haben ihre Sicherheitsfreigabe allerdings schon verloren.

Ebenfalls betroffen sein könnten der Ex-FBI-Mitarbeiter Peter Strzok und die frühere FBI-Anwältin Lisa Page. Strzok war einer der Ermittler in der E-Mail-Affäre um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und wurde später Teil der Russland-Ermittlungen, die eine Verstrickung von Trumps Wahlkampfteam in die mutmaßliche russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 prüft.

Strzok verließ das Team von Sonderermittler Robert Mueller allerdings im Juli 2017, als Textnachrichten von ihm und der FBI-Anwältin Lisa Page, mit der er eine Affäre hatte, entdeckt worden waren. In einer der Nachrichten aus dem Jahr 2016 schrieb Page, Trump werde doch hoffentlich niemals Präsident werden? Strzok antwortete: "Nein. Nein, wird er nicht. Wir werden das stoppen." Trump sieht darin einen Beleg, dass die Russland-Ermittlung politisch motiviert sei.