In Belarus haben die Behörden mehrere Journalistinnen und Journalisten festgenommen. Staatliche Ermittler werfen ihnen vor, in die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur Belta eingedrungen zu sein und Informationen abgeschöpft zu haben. Darauf stünden in Weißrussland bis zu zwei Jahre Haft, meldete die russische Agentur Tass aus Minsk.

Die Bundesregierung und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) äußerten ihre Besorgnis und riefen die belarussischen Behörden zu Zurückhaltung auf. Wie die Deutsche Wellemitteilte, gehört auch ihr Mitarbeiter Pawljuk Bykowski zu den Festgenommenen. Zuvor sei seine Wohnung durchsucht worden.

Die genaue Zahl der Festnahmen ist unklar. Allein bei dem unabhängigen Nachrichtenportal tut.by wurden mindestens vier Journalisten von der Polizei abgeführt. Eine weitere festgenommene Journalistin arbeitet bei der Nachrichtenagentur Belapan.

Der Chefredakteur des Portals realt.by, Wladislaw Kulezki, sagte dem SenderFree Europe, er sei gemeinsam mit drei Kollegen festgenommen worden. Auch mehrere Zeitungsredaktionen wurden durchsucht.



Der OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Harlem Désir, sprach von "völlig unverhältnismäßigen Maßnahmen" der belarussischen Behörden. Das Land zwischen Polen und Russland wird seit 24 Jahren von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert.