Im Streit über die Unabhängigkeit polnischer Gerichte erhöht die EU-Kommission nochmals den Druck auf die nationalkonservative Regierung in Warschau. "Die Kommission bleibt dabei, dass das polnische Gesetz nicht mit EU-Recht übereinstimmt, weil es die Unabhängigkeit der Justiz unterminiert, zu der auch die Unabsetzbarkeit von Richtern gehört", teilte die Kommission in Brüssel mit. Gleichzeitig stellte sie Polen ein Ultimatum: Die Regierung in Warschau habe nun einen Monat Zeit, um Änderungen an dem Gesetz vorzunehmen, bevor die Kommission Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichen werde.



Aktueller Streitpunkt ist die vorzeitige Pensionierung von Richterinnen und Richtern: Seit dem 3. Juli greift in Polen eine Reform, wonach die Richter am Obersten Gericht bereits mit 65 statt wie bisher mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen müssen. Die Regelung trifft 27 von 72 obersten Richterinnen und Richtern. Wer im Amt bleiben will, muss dies bei Staatspräsident Andrzej Duda beantragen. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass nicht genehme Richter auf diese Weise vorzeitig entfernt werden könnten.

Das polnische Gesetz verstoße gegen EU-Recht, monierte die EU-Kommission. Schon seit Langem sieht die EU-Kommission die Gewaltenteilung und damit EU-Grundwerte in Polen in Gefahr. Seit 2016 versucht die Behörde deshalb, die Justizreformen der rechtskonservativen Regierungspartei PiS zu stoppen oder abzumildern.



Anfang Juli hatte die EU-Kommission gegen Polen ein Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge eingeleitet. In einer Stellungnahme wies die polnische Regierung die Vorwürfe aus Brüssel zurück und teilte mit, die Organisation des Justizsystems liege laut EU-Verträgen allein in der Zuständigkeit der Mitgliedsländer. Also gebe es keinen Verstoß gegen allgemeines EU-Recht. Im Übrigen schränke die Senkung des Pensionsalters die Unabhängigkeit der Rechtsprechung nicht ein.

EU hat weiter rechtliche Bedenken

Die Brüsseler Behörde, die für die Durchsetzung von EU-Recht zuständig ist, ließ das nicht gelten. "Die rechtlichen Bedenken der Kommission werden durch die Antwort der polnischen Behörden nicht ausgeräumt", erklärte sie nun. "Die Europäische Kommission hält daran fest, dass das polnische Gesetz über das Oberste Gericht gegen EU-Recht verstößt."

Im Streit über die polnischen Justizreformen ist das jüngste Vertragsverletzungsverfahren nur eines von mehreren. Im Dezember 2017 startete die Kommission erstmals überhaupt ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge wegen möglicher Gefährdung von EU-Grundwerten gegen Polen.

Das Artikel-7-Verfahren ist viel weitreichender als normale Vertragsverletzungsverfahren: Es kann im äußersten Fall zum Entzug von Stimmrechten im EU-Ministerrat führen. Die Mitgliedstaaten haben Polen bereits einmal angehört und beraten voraussichtlich im Herbst, wie es weitergeht.